Μεγάλη διαδήλωση υπέρ της οπλοκατοχής στη Βιρτζίνια

Πολλές χιλιάδες υπέρμαχοι της οπλοκατοχής διαδήλωσαν σήμερα στο Ρίτσμοντ, την πρωτεύουσα της Βιρτζίνια, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας καθώς εκφράζονταν φόβοι για βίαια επεισόδια από ακροδεξιές ομάδες.

"ΗΠΑ! ΗΠΑ!" φώναζαν ρυθμικά οι συγκεντρωμένοι, πολλοί εκ των οποίων ήταν ντυμένοι με κυνηγετικές στολές. Αρκετοί διαδηλωτές είχαν τοποθετήσει στα ρούχα τους αυτοκόλλητα με το σύνθημα "Τα όπλα σώζουν ζωές". Παρά το τσουχτερό κρύο, πολλοί είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί για να καταγγείλουν το νομοσχέδιο που περιορίζει την πρόσβαση στα όπλα, το οποίο προωθούν οι Δημοκρατικοί σε αυτήν την Πολιτεία.

View of the gun rights rally taking place outside of the Virginia State Capital to protest proposed gun control laws from the legislature’s Democratic majority #Richmond2ARally #Virginia2A

pic.twitter.com/gs8Xa9vzil