Δυνάμεις Χαφτάρ: Οι Σύροι του Ερντογάν άνοιξαν πυρ, απαντάμε με πλήρη ισχύ πυρός

Για παραβίαση της εκεχειρίας στην πρωτεύουσα της Λιβύης Τρίπολη από τους Σύρους πολιτοφύλακες που έχει αποστείλει εκεί η κυβέρνηση του προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν κάνει λόγο ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA) του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ, μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Twitter.

#GNA #Syrian militias have opened fire in a direct violation of the ceasefire, #LNA forces are responding with full force in Ain-Zara #Tripoli.