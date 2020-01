Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ θα εφαρμόσει το σχέδιο της Διάσκεψης για τη Λιβύη

"Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απόλυτα προσηλωμένη στους στόχους της Διάσκεψης του Βερολίνου για τη Λιβύη και είναι πρόθυμη να εφαρμόσει τις αποφάσεις της", τόνισε σε αναρτήσεις της στο Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

The @EU_Commission is fully committed to support outcomes of Libya conference and is willing to support the implementation. #BerlinConference (2)