Πυρετός διπλωματικών επαφών στη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη

Έχουν ξεκινήσει ήδη οι διεργασίες και οι διπλωματικές επαφές της Διάσκεψης του Βερολίνου για την επίλυση της λιβυκής κρίσης, με βασικό στόχο την κατάπαυση του πυρός αλλά και τη θέσπιση ενός πλαισίου θα βάζει τέλος στο χάος και στον εμφύλιο που επικρατεί στη βορειοαφρικανική χώρα από την ανατροπή του Μουαμάρ Καντάφι το 2011.

Οργιώδεις ήταν, εν τω μεταξύ, οι διεργασίες που προηγήθηκαν με τους μετέχοντες στη Διάσκεψη να πραγματοποιούν αρκετές διμερείς επαφές ακόμα και λίγο πριν την επίσημη έναρξή της όπως συνέβη με το ραντεβού του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ένας εκ των βασικών πρωταγωνιστών, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα πως ελπίζει ότι η διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη θα μπορέσει να φέρει περαιτέρω πρόοδο και πως οι ειρηνευτικές προσπάθειες της Μόσχας έφεραν τα πρώτα αποτελέσματα.

"Δεν χάνουμε την ελπίδα ότι ο διάλογος θα συνεχισθεί και η σύγκρουση θα επιλυθεί", δήλωσε ο Πούτιν πριν συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της διάσκεψης.

Ο Πούτιν δήλωσε πως η Ρωσία και η Τουρκία έκαναν "ένα πολύ καλό βήμα" όταν κάλεσαν τις λιβυκές παρατάξεις να σταματήσουν τις μάχες και πρόσθεσε πως οι μεγάλες στρατιωτικές ενέργειες έχουν σταματήσει στη Λιβύη.

Ο Ερντογάν, από την πλευρά του, είπε ότι ο στρατιωτικός διοικητής της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χαφτάρ πρέπει να βάλει τέλος στην επιθετική στάση του ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια πολιτική διαδικασία στη Λιβύη.

"Για να εφαρμοσθούν τα άλλα στάδια της πολιτικής διαδικασίας και της λύσης, η επιθετική στάση του Χαφτάρ πρέπει να τερματισθεί", δήλωσε ο Ερντογάν σε σχόλιά του που μεταδόθηκαν από την τουρκική τηλεόραση κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Πούτιν.

Η οικοδέσποινα της Διάσκεψης, η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, μαζί με τον επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας, Χάικο Μάας, είχαν επαφές πριν από τη σύνοδο με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και τον επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης, Φαγέζ αλ Σάρατζ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, είχε συνάντηση με τον ομόλογό του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Πομπέο ανέφερε ότι στην παραγωγική συνάντηση που είχε με τον ομόλογό του έδωσε έμφαση στην κατάπαυση του πυρός και στην εύρεση πολιτικής λύσης με τη βοήθεια και τη συνδρομή των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και στην αποχώρηση οποιασδήποτε ξένης στρατιωτικής δύναμης.

Productive discussion today with #UAE's Foreign Minister @ABZayed in Berlin. I emphasized the need for a lasting ceasefire, a return to a @UN-facilitated, Libyan-led political process, and the end of all foreign intervention in #Libya. pic.twitter.com/9RxDEYfnrV