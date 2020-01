ISIS: Ήρθαμε στη Λιβύη για να κόψουμε τα κεφάλια των υποστηρικτών του Χαφτάρ

Έκκληση στα "αδέλφιά" τους στη Τυνησία απευθύνουν τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) να πάνε να πολεμήσουν στη Λιβύη στο πλευρό της κυβέρνησης Σάρατζ, σύμφωνα με ανάρτηση του LNA, που πρόσκειται στον στρατάρχη Χαφτάρ.

Σύμφωνα πάντα με την ανάρτηση, οι τζιχαντιστές υποστηρίζουν ότι βρίσκονται ήδη στην Τρίπολη και πως πήγαν εκεί για να κόψουν τα κεφάλια των απίστων, δηλαδή των δυνάμεων που πρόσκεινται στον Χαφτάρ.

#ISIS has just broadcasted this video:

Claiming they speak from #Tripoli and calling all their brothers in #Tunisia to join the fight against the #LNA to rise the banner of the caliphate.

have come to cut of the heads of the non believer.#Libya @UNSMILibya #GNA @USAEmbassyLibya pic.twitter.com/9e0DIB33ew