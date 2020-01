Χαφτάρ: Ο Ερντογάν είναι υπεύθυνος για την εξάπλωση της τρομοκρατίας

Σφοδρή επίθεση εναντίον του Τούρκου "σουλτάνου" εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του Εθνικού Λιβυκού Στρατού (LNA), του οποίου ηγείται ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ, κατηγορώντας ευθέως τον Ερντογάν για εξάπλωση της τρομοκρατίας τόσο στη Λιβύη όσο και στην Ευρώπη.

"[Ο Ερντογάν] υποστήριξε τον ISIS και άλλες οργανώσεις τρομοκρατών στις ενέργειές τους να σκοτώσουν τους Κούρδους, να καταστρέψουν τις πόλεις τους, να καταστρέψουν την οικονομία τους … [Η Τουρκία] είναι μια βάση επιχειρήσεων για όλα τα μέλη του ISIS και της αλ Κάιντα. Οπότε δεν μπορούν να είναι ένα μονοπάτι για την ειρήνη στη Λιβύη μέσω της Τουρκίας ".

#LNA Spox to #Erdogan : You have put thousands of Syrian refugees up for purchase. You are responsible for the spread of terrorism in #Europe, and this is by recruiting hundreds of youth from Europe into #ISIS and #alQaeda and pushing them into the war in #Syria. pic.twitter.com/oPdJeSiSOV

Τις τελευταίες 48 ώρες περισσότεροι από 41 Σύριοι τρομοκράτες έφυγαν από την Τρίπολη με τη βοήθεια διακινητών ανθρώπων που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση της Τρίπολης (GNA) και περισσότεροι σχεδιάζουν να φύγουν σύντομα (για την Ευρώπη). Εκβιάζετε την Ευρωπαϊκή Ένωση”.

Ο εκπρόσωπος του Χαφτάρ πρόσθεσε: Οι τουρκικές ΜΚΟ που στην πραγματικότητα είναι οργανώσεις που ανήκουν στην MİT (τουρκική μυστική υπηρεσία) υποστηρίζουν την Τουρκία στη Λιβύη. Η ΜΚΟ με την ονομασία IHH, η οποία αποτελεί αποδεδειγμένο βραχίονα υποστήριξης της Αλ Κάιντα στη Συρία, παρέχει όπλα, υλικοτεχνική υποστήριξη και ιατρική βοήθεια στους τζιχαντιστές, είναι η κορυφαία από πολλές τέτοιες οργανώσεις.

The #LNA Spox addressing #Erdogan.

Do you know in the past 48 hours more than 41 #Syrian #terrorists left the costs of Tripoli to itlay by the help of human traffickers who are backed by the #GNA and more are planing to leave soon.

You are back mailing the EU.

English pic.twitter.com/RlnRw3r7fB

"Έχουμε φίλους στη Διάσκεψη"

Σε άλλη ανάρτησή του, ο LNA, ενόψει την σημερινής Διάσκεψης του Βερολίνου, εκφράζει την αισιοδοξία για την έκβαση των διαπραγματεύσεων. "Έχουμε φίλους στο τραπέζι, που είναι έτοιμοι να πολεμήσουν εάν χρειαστεί", το μήνυμα που στέλνουν οι δυνάμεις του Χαφτάρ.