Λιβυκός Εθνικός Στρατός: Ιδού οι Σύριοι μισθοφόροι της Τουρκίας

Με βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter, o Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA) που πρόσκειται στον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, παρουσιάζει μαχητές από τη Συρία σε πτήση με προορισμό την Λιβύη. Αποστολή τους σύμφωνα με τον LNA, να πολεμήσουν για λογαριασμό της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του Φαγιέζ αλ Σάρατζ, κατ' εντολή της Άγκυρας.

Στο βίντεο παρουσιάζονται διάφοροι άνδρες που μιλάνε σε διάφορες τοπικές διαλέκτους της Συρίας, με αρκετούς από αυτούς να προσπαθούν να κρύψουν τα πρόσωπα τους για να μην γίνει γνωστή η ταυτότητά τους.

Video showing #GNA Syrian terrorist fighters, speaking in several regional dialects, apparently from the Turkish-backed "National Army," en route to fighting in Libya National Army.@USAEmbassyLibya @GhassanSalame @UNSMILibya #Libya #GNA #LNA #ليبيا #حفتر pic.twitter.com/0ZbVCkPz1l