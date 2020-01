Απολογείται το γερμανικό ΥΠΕΞ για κακό χιούμορ

Τα social media μπορούν να αποτελέσουν ναρκοπέδιο στον αυστηρό κόσμο της διπλωματίας, όπως διαπίστωσε μόλις το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, το οποίο αναγκάστηκε να διαγράψει ένα tweet και να ζητήσει συγγνώμη για τη συμβολή του στο κάπως αμφιλεγόμενο meme του Twitter.

Το meme ήταν το hashtag #SeduceSomeonein4Words (αποπλάνησε κάποιον με τέσσερις λέξεις). Οι καταχωρίσεις εκτείνονταν από το "Είσαι πεινασμένος; Μαγειρεύω φαγητό" έως το "O Donald Trump παραπέμπεται".

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας συμμετείχε γράφοντας: "Your visa got approved”. (Η βίζα σας εκγρίθηκε).

Η ανάρτηση προκάλεσε εκατοντάδες retweets και likes. Αλλά ταυτόχρονα ξεσήκωσε αρκετή κριτική, κυρίως από ανθρώπους που υπέφεραν από τη διαδικασία απόκτησης γερμανικής βίζα.

Η Γερμανία έλκει μετανάστες από όλον τον κόσμο με τα δωρεάν πανεπιστήμια, την ισχυρή οικονομία, τους υψηλούς μισθούς και τη σχεδόν πλήρη απασχόληση. Στην μεταναστευτική κρίση του 2015, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική πέρασαν το συνοριακό έλεγχο της Ευρώπης και ξεχύθηκαν στη Γερμανία. Αλλά τόσο μεγάλες εισροές όπως αυτή καλύπτουν την καθημερινή απογοήτευση και τις οικογενειακές τραγωδίες που λαμβάνουν χώρα στα προξενεία πλούσιων χωρών. Δυνάμει μετανάστες δαπανούν περιουσίες και περιμένουν εβδομάδες ή και μήνες για τη βίζα που θα τους επιτρέψει να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να επανενωθούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το γερμανικό ΥΠΕΞ διέγραψε το Tweet και τέσσερις ώρες αργότερα επανήλθε με μια απολογία μετάνοιας:

"Το χιούμορ προφανώς δεν είναι πάντα το δυνατό μας σημείο. Διαγράψαμε το παρακάτω tweet και απολογούμαστε σε όσους θίχτηκαν από αυτό. Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία της βίζα είναι πολύπλοκη και οι αποφάσεις για τη βίζα μπορούν να επηρεάσουν βαθιά τις ζωές των ανθρώπων. Οι συνάδελφοί μας αντιμετωπίζουν αυτές τις αποφάσεις πολύ σοβαρά".

Being funny is apparently not always our strong suit. We deleted the tweet below and apologize to all who were offended by this. We know the visa process is complex, and visa decisions can deeply affect peoples‘ lives. Our colleagues take these decisions very seriously. pic.twitter.com/VP7dmH6l05