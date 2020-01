Εθνικός Λιβυκός Στρατός: Μια σπουδαία φιλία γεννιέται με την Ελλάδα

Μια σπουδαία φιλία και συνεργασία γεννιέται, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός (LNA), μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης του επικεφαλής στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ με τον Έλληνα ΥΠΕΞ, Νίκο Δένδια.

Σχολιάζοντας ειδικότερα τη δήλωση Δένδια ότι "η Ελλάδα είναι έτοιμη να στηρίξει τη Λιβύη την επόμενη μέρα" ο LNA σημειώνει:

"Μια σπουδαία φιλία και συνεργασία γεννιέται που θα διαρκέσει γενιές και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ο λαός της Λιβύης θα θυμάται τις ημέρες που πολεμήσαμε για το έθνος μας και το πώς η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Λιβύης την ώρα της ανάγκης".

Nikos Dendias: Greece ready to support Libya next day

A great friendship and alliance is being born that will last generation and will never be forgotten ;the Libyan people will speak of the days of our fight for our nation and how #Greece stood by #Libya in its hour of need#LNA pic.twitter.com/3HuJ0BFidS