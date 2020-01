Ο Τραμπ προβλέπει ότι η δίκη για την καθαίρεσή του θα ολοκληρωθεί "πολύ σύντομα"

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε σήμερα ότι η δίκη από τη Γερουσία για την καθαίρεσή του θα τελειώσει "πολύ γρήγορα", καταγγέλλοντας και πάλι "ένα κυνήγι μαγισσών".

"Θα πρέπει να τελειώσει πολύ γρήγορα", είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος από το Οβάλ Γραφείο.

Ενώ πριν λίγο στο twitter έγραψε πως παραπέμφθηκε για ένα τέλειο τηλεφώνημα.

I JUST GOT IMPEACHED FOR MAKING A PERFECT PHONE CALL!