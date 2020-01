"Παρών" στη διάσκεψη του Βερολίνου ο Χαφτάρ

Να συμμετάσχει στη διάσκεψη του Βερολίνου η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Ιανουαρίου φέρεται να συμφώνησε ο Χαλίφα Χαφτάρ, όπως μεταδίδει το sputnik επικαλούμενο το αραβόφωνο Al-Hadath.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας μεταβαίνει σήμερα αιφνιδιαστικά στη Λιβύη με την ελπίδα να συναντηθεί με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για να επιτευχθεί εκεχειρία στην εμπόλεμη χώρα. Είναι σημαντικό και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές στη Λιβύη να συμμετάσχουν στην ειρηνευτική διαδικασία που οργανώνεται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, τόνισε ο Μάας προτού αναχωρήσει για τη Βεγγάζη. Ο Μάας έχει χαρακτηρίσει τη διάσκεψη του Βερολίνου "την καλύτερη πιθανότητα" για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών για τη Λιβύη. Χθες, εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης είχε επισημάνει ότι δεν ήταν ξεκάθαρο αν Χαφτάρ και Σάρατζ θα είναι παρόντες στο Βερολίνο την Κυριακή.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα ο Χαφτάρ συναντήθηκε στη Μόσχα με τον αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ πρωθυπουργό της Λιβύης Φαγιέζ αλ Σάρατζ, αναχώρησε ωστόσο από τη ρωσική πρωτεύουσα χωρίς να υπογράψει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Στη συνέχεια ζήτησε περιθώριο δυο ημερών προκειμένου να συζητήσει με τους αρχηγούς των φυλών που υποστηρίζουν τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό, το τελικό κείμενο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στη Μόσχα, πριν το υπογράψει.

Στο μεταξύ σε ανάρτηση που πραγματοποίησε χθες στο Twitter ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός θέτει ερώτημα για την απουσία της Ελλάδας από τη διάσκεψη.

"Ρωτάμε γιατί η Ελλάδα δεν έχει προσκληθεί στις συνομιλίες στο Βερολίνο, δεν είναι η Ελλάδα μία από τις πιο επηρεασμένες χώρες από αυτή τη σύγκρουση;" αναφέρει χαρακτηριστικά.

Question why is #Greece not invited the #Berlin talks , isn’t Greece one of the most effected countries by this conflict.?#Libya #LNA pic.twitter.com/mA1DxZmZUM