Σφοδρές συγκρούσεις διαδηλωτών-αστυνομίας στον Λίβανο: Συγκέντρωση έξω από την Κεντρική Τράπεζα

Οι δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου εκτόξευσαν δακρυγόνα για να διαλύσουν διαδήλωση έξω από την κεντρική τράπεζα της χώρας, απόψε το βράδυ, και συγκρούστηκαν με δεκάδες ανθρώπους που απάντησαν με πετροπόλεμο και πυροτεχνήματα.

في بيروت ولبنان pic.twitter.com/wqpgaa3dvL — حنان💫🌟🤗🌟💫Hanan (@starss6808) January 14, 2020

Οι διαδηλωτές πετούσαν πίσω στους αστυνομικούς τα κάνιστρα των δακρυγόνων. Μια ομάδα νεαρών, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, έσπασαν βιτρίνες τραπεζών και μηχανήματα αυτόματης ανάληψης, ανέφερε ένας μάρτυρας τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις στον Λίβανο ξεκίνησαν τον περασμένο Οκτώβριο με στόχο την κυβερνώσα ελίτ που, όπως υποστηρίζουν οι διαδηλωτές, οδήγησε τη χώρα στη χειρότερη οικονομική κρίση που έχει βιώσει εδώ και δεκαετίες. Μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Σάαντ αλ Χαρίρι, στα τέλη Οκτωβρίου, οι πολιτικοί αδυνατούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης ή σε ένα σχέδιο διάσωσης. Η λίρα Λιβάνου αποδυναμώθηκε, οι τιμές αυξάνονται και η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα υποχωρεί.

Just got briefly trapped in a bank doorway between between protesters and charging riot police firing tear gas at close range. Things are switching street to street at a second's notice here tonight. Worried Hamra residents watching from their balconies. #LebanonProtests pic.twitter.com/2rM2TRow0o — Leila Molana-Allen (@Leila_MA) January 14, 2020

"Όλα όσα περνάμε είναι εξαιτίας των τραπεζών και της πολιτικής της κεντρικής τράπεζας", δήλωσε ο Άλι, ένας 21χρονος φοιτητής που διαδήλωνε στη συνοικία Χάμρα της Βηρυτού. "Για αυτό δεν υπάρχουν πλέον χρήματα και οι τιμές αυξάνονται", είπε, επιρρίπτοντας την οργή του κόσμου στους αυστηρούς περιορισμούς που έχουν τεθεί στην ανάληψη δολαρίων και τη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό. "Δεν δίνουν στον κόσμο τα λεφτά του", τόνισε.

Protestors making barricades to block #Hamra Street and throwing stones and debris at riot police, who fire back with tear gas. Lots of anger and destruction here tonight #Lebanon #Beirut #الحمراء #اسبوع_الغضب #لبنان_ينتفض #لبنان pic.twitter.com/PHdGTUIWFz — Lizzie Porterلِيزي بورتر (@lcmporter) January 14, 2020

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας Ριάντ Σαλαμέχ έχει δηλώσει ότι οι καταθέσεις των πολιτών είναι ασφαλείς.