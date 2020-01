Ισχυρή έκρηξη σε συγκρότημα πετροχημικών εργοστασίων στην Ταραγόνα - Ένας νεκρός

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλος ένας αγνοείται από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα σε εργοστάσιο χημικών στην Ταραγόνα, στη βορειοανατολική Ισπανία, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τις υπηρεσίες διάσωσης.

Οι εφημερίδες La Vanguardia και El Pais έγραψαν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν κατάρρευσε ένα κτίριο λόγω του ωστικού κύματος που προκλήθηκε από την έκρηξη. Σύμφωνα με το κανάλι TVE, άλλος ένας αγνοείται.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ είναι σε επαφή με τις καταλανικές αρχές και η Μαδρίτη είναι έτοιμη "να παράσχει την αναγκαία υποστήριξη, λόγω αυτού του σοβαρού συμβάντος που προκάλεσε πολλούς τραυματισμούς και σημαντικές υλικές ζημιές", ανέφερε το γραφείο του σε μια ανακοίνωση.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο Industrias Quimixas del Oxido de Etileno έχει τεθεί υπό έλεγχο. Δύο άνθρωποι έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα, ένας ακόμη φέρει λιγότερο σοβαρά τραύματα και τρεις έχουν τραυματιστεί ελαφρά, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

BREAKING: Large explosion rips through chemical plant in Tarragona, Spain; residents told to shelter in place; no word on injuries pic.twitter.com/7pKNpfIbb3