Η Τουρκία συνέλαβε τρεις χριστιανούς επειδή... μοιράστηκαν φαγητό με μέλος του ΡΚΚ

Η Τουρκία συνέλαβε τρεις χριστιανούς, συμπεριλαμβανομένου ενός Σύρου ιερέα, επειδή μοιράστηκαν τρόφιμα με ένα μέλος του ΡΚΚ, ανέφερε η τοπική ΜΚΟ, Διεθνής Χριστιανική Ανησυχία (ICC) με έδρα την Ουάσινγκτον, αναφέροντας ρεπορτάζ τοπικών ΜΜΕ.

Ο ιερέας Sefer Bileçen και δύο άλλοι χριστιανοί, οι οποίοι είναι αρχηγοί των χωριών (μουχτάρηδες), συνελήφθησαν στα νοτιοανατολικά της χώρας μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα που έλεγε ότι μοιράστηκαν φαγητό με ένα μέλος του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK).

Η σύλληψη του ιερέα είναι "μια δεύτερη περίπτωση Brunson", δήλωσε ο επικεφαλής του Ιδρύματος Συνδέσμων Ασσυρίων, αναφερόμενος στον Αμερικανό πάστορα, Andrew Brunson, που πέρασε 21 μήνες σε Τουρκική φυλακή, με κατηγορίες που αφορούσαν την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος, το 2016 και απελευθερώθηκε το 2018, μετά από πίεση των ΗΠΑ, που λίγο έλλειψε να διαλύσει την οικονομία της Τουρκίας.

Η Ευρωπαϊκή Συριακή Ένωση ζήτησε τη Δευτέρα την απελευθέρωση του Bileçen, γνωστού και ως Μοναχού Aho.

Call to the support to #Syriac Christian Monk Aho of Saint Jacob Monastery in Turabdin #FreeFatherAho pic.twitter.com/UTPiO46jKB