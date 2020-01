Ιράν: Βίαιη καταστολή διαδηλωτών μετά την κατάρριψη του ουκρανικού αεροσκάφους

Το Ιράν ανακοίνωσε την Τρίτη ότι συνέλαβε υπαίτιους που κατηγορούνται για την εμπλοκή τους στην κατάρριψη ουκρανικού αεροσκάφους, ενώ οι αρχές έχουν προφυλακίσει επίσης 30 άτομα που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις που έχουν κατακλύσει το έθνος από τότε που ο ιρανικός στρατός αναγνώρισε επισήμως ότι ευθύνεται για την κατάρριψη του αεροσκάφους, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η κατάρριψη του ουκρανικού επιβατηγού αεροπλάνου την προηγούμενη Τετάρτη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο όλων των 176 επιβατών, έχει οδηγήσει σε μια σειρά διαδηλώσεων οι οποίες αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση για τους κληρικούς ηγέτες από τότε που ανέλαβαν την εξουσία στην ισλαμική επανάσταση του 1979.

Οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους είναι φοιτητές, πραγματοποιούν καθημερινές διαδηλώσεις φωνάζοντας "Να φύγουν οι κληρικοί!" και "Σκότωσαν την ελίτ μας και την αντικατέστησαν με κληρικούς", απαιτώντας παράλληλα την απομάκρυνση του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία για περισσότερα από 30 χρόνια.

