Φρουροί της Επανάστασης: Μπερδέψαμε το ουκρανικό αεροπλάνο με πύραυλο

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανέλαβαν την πλήρη ευθύνη για την κατάρριψη του ουκρανικού αεροσκάφους, όπως ανέφερε σήμερα ένας ανώτερος διοικητής τους σε βίντεο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από την κρατική τηλεόραση.

"Μακάρι να πέθαινα και να μην ήμουν αυτόπτης μάρτυρας ενός τέτοιου δυστυχήματος", δήλωσε ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας των Φρουρών της Επανάστασης, Αμιραλί Χατζιζαντέχ.

And more of Hajizadeh’s press conference on the #UkrainianPlaneCrash pic.twitter.com/Ei4BPtCl6u