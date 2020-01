Στη δημοσιότητα βίντεο από την παραλίγο σύγκρουση των αντιτορπιλικών ΗΠΑ-Ρωσίας

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι η ανακοίνωση του 5ου αμερικανικούς στόλου, στην οποία κάνει λόγο για επικίνδυνη προσέγγιση ρωσικού πολεμικού με το αμερικανικό αντιτορπιλικό Farragut, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Το αμερικανικό αντιτορπιλικό ανέκοψε την πορεία του ρωσικού πλοίου στην Αραβική Θάλασσα, το πλήρωμα του δεν ενήργησε με επαγγελματισμό, επισημαίνει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, θεωρώντας ότι χάρη στον επαγγελματισμό του ρωσικού πληρώματος απετράπη η σύγκρουση με το αμερικανικό αντιτορπιλικό.

A U.S. Navy ship was "aggressively approached" by a Russian ship in the Northern Arabian Sea, according to the U.S. Navy's Fifth Fleet.



The Russian ship was seen approaching the U.S. Navy destroyer USS Farragut, narrowly avoiding collision. https://t.co/DZSEuqssMs pic.twitter.com/U2RPpDE6u0