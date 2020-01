Νέα επίθεση με ρουκέτες στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Νέα επίθεση σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στη Βαγδάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σειρήνες της Βαγδάτης ήχησαν για να προειδοποιήσουν για την επίθεση που έγινε πάλι με ρουκέτες, στην "Πράσινη Ζώνη" της πρωτεύουσας του Ιράκ, κοντά στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η "Πράσινη Ζώνη" της Βαγδάτης είναι μία ζώνη με τα κυβερνητικά κτήρια και τις πρεσβείες, στην πρωτεύουσα του Ιράκ, που είναι αποκλεισμένη και έχει ειδική ασφάλεια.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο ρουκέτες, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες ή ζημιές.

"Δύο ρουκέτες Κατιούσα έπεσαν εντός της Πράσινης Ζώνης χωρίς να προκληθούν θύματα. Θα ακολουθήσουν λεπτομέρειες", υπογράμμισε ο ιρακινός στρατός στην ανακοίνωσή του.

#Baghdad: Sounds of the explosions and sirens from the green zone, video was circulated on WhatsApp. @Mustafa_salimb pic.twitter.com/uMeIl71g5y