Ο στρατός του Χαφτάρ απαγόρευσε τις πτήσεις πάνω από την Τρίπολη

Ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης (LNA) του στρατάρχη Χαλιφα Χάφταρ, απαγόρευσε σε αεροσκάφη, παντός τύπου, να πετάνε πάνω από την πρωτεύουσα, Τρίπολη, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος κατάρριψης.

Συγκεκριμένα, σήμερα με το έγγραφο, η εντολή ξεκίνησε να ισχύει από τις 15:00 (ώρα Ελλάδας) σήμερα.

"Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να δεσμευτούν αμέσως και πλήρως, στη δήλωση αυτή και να μην εκθέσουν τα αεροπλάνα τους σε κίνδυνο καταστροφής", ανέφερε η δήλωση.

LNA Statement: We have just extended the No-Fly-Zone over Tripoli to include Maetiga airport effective immediately. All Air Traffic operators should Adhere and not put their aircrafts at risk. #Libya pic.twitter.com/ByszzpCAX9