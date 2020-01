Πυροβολισμοί στον Καναδά: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16:36

Η αστυνομία της Οτάβα του Καναδά βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα περιστατικό πυροβολισμού με "πολλαπλούς τραυματισμούς" και έναν νεκρό στο κέντρο της πρωτεύουσας ενώ οι κάτοικοι έχουν προειδοποιηθεί να απομακρυνθούν από την περιοχή, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο Russia Today.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει σημειωθεί ένας θάνατος στο περιστατικό ενώ τρία άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση με τραύματα από πυροβολισμούς. Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι μεταξύ των τραυματισμένων υπάρχει ένας ανήλικος.

Shooting this morning on our street... worried for my neighbours. pic.twitter.com/yh2eSSwMEF