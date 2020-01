Ιράν: Ξεκίνησε η ταφή του Σουλεϊμανί

Ξεκίνησε στο Ιράν η ταφή του δολοφονηθέντος στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί στο "Νεκροταφείο των Μαρτύρων", στη γενέτειρά του, την πόλη Κερμάν, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, αφού η τελετή καθυστέρησε, όταν σημειώθηκε ποδοπάτημα, με αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Σουλεϊμανί.

"Πριν από λίγα λεπτά η σορός του μεταφέρθηκε στο τμήμα ταφής των μαρτύρων στο κοιμητήριο του Κερμάν" μεταδίδει το IRNA, επισημαίνοντας ότι ξεκίνησε η τελετή.

Οι κηδείες των υπολοίπων νεκρών από το χτύπημα του αμερικανικού drone, την Παρασκευή τα ξημερώματα, κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, οι οποίοι αποκαλούνται από το Ιράν "μάρτυρες της αντίστασης" είχαν προηγουμένως πραγματοποιηθεί στο Ιράκ και στις πόλεις Ahvaz, Mashhad, Tehran, Qom.

Για τουλάχιστον 50 νεκρούς και 213 τραυματίες, κάνουν λόγο τα ISNA και IRNA, καθώς άνθρωποι που τον συνόδευαν στην τελευταία του κατοικία ποδοπατήθηκαν λόγω της μαζικής προσέλευσης και της προσπάθειας να βρεθούν κοντά στο φέρετρο.

Ο Σαρντάρ Σαρίφ, εκπρόσωπος των Φρουρών Της Επανάστασης του Ιράν ευχαρίστησε τους Ιρανούς, που, όπως είπε, έκαναν το καθήκον τους σήμερα, απέναντι στον αποθανόντα ηγέτη της Δύναμης Κουντς και τόνισε ότι το πρόγραμμα της κηδείας θα ακολουθηθεί κατά γράμμα.

