Ιράν: 50 νεκροί, 213 τραυματίες στη γενέτειρα του Σουλεϊμανί - Ποδοπατήθηκαν κατά τη διάρκεια της κηδείας

Για τουλάχιστον 50 νεκρούς και 213 τραυματίες στην πόλη Κερμάν, γενέτειρα του πρόσφατα εκτελεσθέντος από τους Αμερικανούς Ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί, κάνουν λόγο ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, καθώς άνθρωποι που τον συνόδευαν στην τελευταία του κατοικία ποδοπατήθηκαν λόγω της μαζικής προσέλευσης και της προσπάθειας να βρεθούν κοντά στο φέρετρο.

Μετά την συγκεκριμένη εξέλιξη, ο ενταφιασμός του Ιρανού στρατιωτικού αναβλήθηκε, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Isna.

BREAKING: Iran state TV says 35 killed, 48 injured in stampede that erupted at funeral procession for general slain in US strike — The Associated Press (@AP) January 7, 2020

A number of people die in stampede during the funeral ceremony of Lt. Gen. Soleimani in his hometown city of #Kerman: Head of #Iran’s Emergency Organization #QassemSoleimani pic.twitter.com/xgrjP8QrME — Press TV (@PressTV) January 7, 2020

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στην πόλη για να συνοδεύσουν τον επικεφαλής της Δύναμης Κουντς (Ιερουσαλήμ) του Στρατού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν στην τελευταία του κατοικία, μετά το πλήγμα των αμερικανικών δυνάμεων που του κόστισε τη ζωή, στη Βαγδάτη, προ ημερών.

Another video from Solleimani's funeral stampede, #Kerman #Iran

Sources claiming the death toll rises to 35. pic.twitter.com/Vrs6W947KA — Aleph ᴼⁿ ᴴⁱᵍʰ ᴬˡᵉʳᵗ 🕯️ א (@no_itsmyturn) January 7, 2020

Η σορός του υποστράτηγου Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε την Παρασκευή, μεταφέρθηκε οδικώς νωρίτερα στην Κερμάν, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπου θα ταφεί.

Can't confirm the video /

20+ dead and injured in stampede during Solleimani's funeral #Kerman #Iran pic.twitter.com/9I1mq8qroW — Aleph ᴼⁿ ᴴⁱᵍʰ ᴬˡᵉʳᵗ 🕯️ א (@no_itsmyturn) 7 Ιανουαρίου 2020

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε σε απευθείας σύνδεση πλάνα που εικονίζουν χιλιάδες ανθρώπους, πολλούς στα μαύρα, που έχουν κατακλύσει τους δρόμους της Κερμάν για να θρηνήσουν τον ανώτατο αξιωματικό, ο οποίος για ορισμένους αναλυτές ήταν ατύπως ο δεύτερος ισχυρότερος άνθρωπος στη χώρα.

Το τρέχον εικοσιτετράωρο έχει κηρυχθεί αργία στην Κερμάν, προκειμένου όσο περισσότεροι πολίτες της μπορούν να πάνε να αποτίσουν φόρο τιμής στον υποστράτηγο, αξιωματικό εξαιρετικά δημοφιλή στο Ιράν, τον οποίο οι αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας χαρακτηρίζουν "μάρτυρα".

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν για να τιμήσουν τον αξιωματικό, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έμοιαζε να μη μπορεί να συγκρατήσει τα συναισθήματά του πάνω από το φέρετρο του στρατιωτικού που είχε καλυφθεί με το ιρανικό εθνικό σύμβολο.

Μετά την αμερικανική επιχείρηση στην οποία σκοτώθηκε ο υποστράτηγος - που ήταν βετεράνος του πολέμου με το Ιράκ (1980-1988), θεωρείτο πως συγκαταλεγόταν στα πιο λαμπρά στρατιωτικά μυαλά της γενιάς του και διέθετε τεράστια επιρροή στο Ιράκ, στη Συρία, στον Λίβανο και αλλού στη Μέση Ανατολή - η Τεχεράνη ορκίστηκε να πάρει "εκδίκηση".

Δείτε Live εικόνα από την πόλη Κέρμαν

Η εκτέλεση του Σουλεϊμανί από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους των ΗΠΑ την περασμένη Παρασκευή βύθισε την περιοχή σε νέα κρίση και αύξησε τους φόβους για μια ευρύτερη σύγκρουση.

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε πως η Τεχεράνη εξετάζει διάφορα σενάρια για να εκδικηθεί τη δολοφονία του. Άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η απάντηση του Ιράν θα είναι ανάλογη, αλλά το ίδιο θα επιλέξει την ώρα και τον τόπο.

Το σημερινό ποδοπάτημα σημειώθηκε εν μέσω κοσμοσυρροής με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 40 άνθρωποι και να τραυματιστούν περίπου 213, είχε δηλώσει νωρίτερα αξιωματούχος των υπηρεσιών εκτάκτων περιστατικών στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

