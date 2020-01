Οι δυνάμεις του Χαφτάρ κατέλαβαν τη Σίρτη

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:56

Οι δυνάμεις του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, έχουν καταλάβει την παράκτια πόλη της Σίρτης, τη δεύτερη μόλις πόλη που είχε απομείνει εκτός του ελέγχου τους, όπως αποκάλυψε εκπρόσωπος.

"Ο διοικητής αποφάσισε μια καλά προγραμματισμένη, γρήγορη επίθεση και μέσα σε λιγότερο από τρεις ώρες είμαστε στην καρδιά της Σίρτης", δήλωσε ο Ahmed al-Mismari, εκπρόσωπος του Εθνικού Στρατού της Λιβύης.

Η κατάληψη της Σίρτης συνιστά σημαντική στρατηγική νίκη για τον Χάφταρ, ο οποίος από τον περασμένο Απρίλιο έχει εξαπολύσει επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας Τρίπολης, όπου εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση (GNA).

Η Σίρτη, στα παράλια της Μεσογείου, σχεδόν στη μέση της Λιβύης, ελεγχόταν από δυνάμεις που στηρίζουν την GNA μετά την εκδίωξη του Ισλαμικού Κράτους από την πόλη, με τη βοήθεια των αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών, στα τέλη του 2016.

#BREAKING: Today, #Libya National Army fully liberated the city of #Sirte & all of its surrounding areas after defeating the Islamist militias of #GNA. Now only #Misrata & #Tripoli are left to be fully liberated by #LNA. Video shows #LNA troops in streets of #Sirte 2 hours ago 👇 pic.twitter.com/YjOOzniRST