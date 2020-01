Χρυσές Σφαίρες: "Once Upon a Time in Hollywood" και "1917″ οι καλύτερες ταινίες

Οι πυρκαγιές στην Αυστραλία, τα δικαιώματα των γυναικών και το κάλεσμα σε Αμερικανούς να πάνε ψηφίσουν στις εκλογές για το 2020, είχαν την τιμητική τους στις ομιλίες των ηθοποιών που κέρδισαν τα βραβεία των 77ων ετήσιων Χρυσών Σφαιρών.

Η τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο Beverly Hilton, στο Beverly Hills, είχε ως παρουσιαστή τον κωμικό Ricky Gervais.

Το "Once Upon a Time in Hollywood” και το "1917″ κέρδισαν τα κορυφαία βραβεία για την καλύτερη ταινία στις αντίστοιχες κατηγορίες τους.

Η ταινία του Quentin Tarantino κέρδισε στην κατηγορία κωμωδία ή μιούζικαλ, δίνοντας στον σκηνοθέτη και σεναριογράφο το βραβείο καλύτερου σεναρίου. Το "1917” του Sam Mendes, κέρδισε το κορυφαίο βραβείο της κατηγορίας δράματος και αυτό της καλύτερης σκηνοθεσίας.

Η τελετή της Κυριακής ήταν μια νύχτα αφιερωμένη στα outsider.

Το "Missing Link” της Laika Entertainment κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο animated feature, φέρνοντας ταραχή σε Disney και Universal. Η Disney, μάλιστα είχε "καπαρώσει" τρεις από τις πέντε υποψηφιότητες με τα "Toy Story 4”, "Frozen II” και "The Lion King ”. Είναι μόλις η τρίτη φορά που το πρώτο βραβείο δεν πήγε σε μια ταινία της Disney.

Η Awkwafina κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη ηθοποιό σε κωμωδία ή μιούζικαλ, ξεπερνώντας τον θρύλο της μεγάλης οθόνης Cate Blanchett και την Emma Thompson, αλλά και τους ανερχόμενους αστέρες Ana de Armas και Beanie Feldstein. Η Awkwafina είναι η πρώτη Ασιάτισα αμερικανή που κερδίζει σε αυτή την κατηγορία.

Η Hildur Gudnadottir, η οποία έγραψε το τραγούδι για το "Joker,” είναι η πρώτη γυναίκα που κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα για το καλύτερο τραγούδι ταινίας.

Η ταινία της Νότιας Κορέας "Parasite” πήρε το βραβείο για την καλύτερη ταινία ξένων γλωσσών.

Η Netflix κέρδισε τέσσερις καλύτερες υποψηφιότητες φωτογραφίας - "The Marriage Story”, ”Οι Δύο Παπάδες” και ”Ο Ιρλανδός” υποδείχθηκαν για την κατηγορία δράματος και το "Dolemite is my Name” κέρδισε μία υποψηφιότητα στην κατηγορία μιούζικαλ ή κωμωδία. Συνολικά, κέρδισε 17 υποψηφιότητες, το μεγαλύτερο νούμερο από οποιοδήποτε άλλο στούντιο. Η HBO ακολούθησε με 15.

Ωστόσο, η Disney και η AT & T κέρδισαν τη βραδιά. Η Disney κέρδισε τρία βραβεία για τα προγράματα του Hulu, "The Act” και "Ramy” και για το "Fosse/Verdon” στο FX.

Η AT & T κέρδισε έξι βραβεία, μεταξύ των οποίων τέσσερα από το ”Succession” του HBO και το ”Τσερνομπίλ” και δύο από το "Joker” της Warner Bros.

Ωστόσο, οι πολυάριθμες υποψηφιότητες της Netflix υπογραμμίζουν το μεταβαλλόμενο τοπίο του Χόλιγουντ.

Η Ellen Degeneres ήταν η αποδέκτης του Βραβείου Carol Burnett, το οποίο τιμά την αριστεία στην τηλεόραση. Αποδόθηκε στην Degeneres από μια δακρυσμένη Kate McKinnon, η οποία ευχαρίστησε την κωμικό για το άνοιγμα του δρόμου για άλλους LGBTQ ερμηνευτές στον κλάδο.

Το βραβείο Carol Burnett θεωρείται ισάξιο με το βραβείο Cecil B. DeMille, αλλά για ανθρώπους της τηλεόρασης.

Best Motion Picture — Drama

"1917” (WINNER)

"Irishman”

"Joker”

"Marriage Story”

"The Two Popes”

Best Actress — Drama

Renee Zellweger, "Judy” (WINNER)

Cynthia Erivo, "Harriet”

Scarlett Johansson, "Marriage Story”

Soairse Ronan, "Little Women”

Charlize Theron, "Bombshell”

Best Actor — Drama

Joaquin Phoenix, "Joker” (WINNER)

Christian Bale, "Ford v. Ferrari”

Antonio Banderas, "Pain and Glory”

Adam Driver, "Marriage Story”

Jonathan Pryce, "The Two Popes”

Best Motion Picture — Musical or Comedy

"Once Upon a Time in Hollywood” (WINNER)

"Dolemite is My Name”

"Jojo Rabbit”

"Knives Out” ”

"Rocketman”

Best Actress — Musical or Comedy

Awkwafina, "The Farewell” (WINNER)

Ana de Armas, "Knives Out”

Beanie Feldstein, "Booksmart”

Emma Thompson, "Late Night”

Cate Blanchett, "Where’d You Go Bernadette”

Best Actor — Musical or Comedy

Taron Egerton, "Rocketman” (WINNER)

Daniel Craig, "Knives Out”

Roman Griffin Davis, "Jojo Rabbit”

Leonardo DiCaprio, "Once Upon a Time in Hollywood”

Eddie Murphy, "Dolemite Is My Name”

Best Supporting Actor

Brad Pitt, "Once Upon A Time In Hollywood” (WINNER)

Tom Hanks, "A Beautiful Day in the Neighborhood”

Al Pacino, "The Irishman”

Joe Pesci, "The Irishman”

Anthony Hopkins, "The Two Popes”

Best Original Score

"Joker” (WINNER)

"Motherless Brooklyn”

"Little Women”

"1917”

"Marriage Story”

Best Limited Series / TV Movie

"Chernobyl” (WINNER)

"Catch-22”

"Fosse/Verdon”

"The Loudest Voice”

"Unbelievable”

Best Performance by an Actress in Limited Series / TV Movie

Michelle Williams, "Fosse/Verdon” (WINNER)

Helen Mirren, "Catherine the Great”

Merritt Wever, "Unbelievable”

Kaitlyn Dever, "Unbelievable”

Joey King, "The Act”

Best Director

Sam Mendes, "1917” (WINNER)

Bong Joon Ho, "Parasite”

Quentin Tarantino, "Once Upon A Time In Hollywood”

Martin Scorsese, "The Irishman”

Todd Phillips, "Joker”

Best Actress TV Series — Drama

Olivia Coleman, "The Crown” (WINNER)

Jennifer Aniston, "The Morning Show”

Jodi Comer, "Killing Eve”

Nicole Kidman, "Big Little Lies”

Reese Witherspoon, "The Morning Show”

Best Performance by a Supporting Actress in a Limited Series / TV Movie

Patricia Arquette, "The Act” (WINNER)

Meryl Streep, "Big Little Lies”

Helena Bonham Carter, "The Crown”

Emily Watson, "Chernobyl”

Toni Collette, "Unbelievable”

Best Original Song

"I’m Gonna Love Me Again” – "Rocketman” (WINNER)

"Beautiful Ghosts” – "Cats”

"Into the Unknown” – "Frozen II”

"Spirit” – "The Lion King”

"Stand Up” – "Harriet”

Best Television Series — Comedy

"Fleabag” (WINNER)

"Barry”

"The Kominsky Method”

"The Marvelous Mrs. Maisel”

"The Politician”

Best Supporting Actress

Laura Dern, "Marriage Story” (WINNER)

Annette Benning, "The Report”

Margot Robbie, "Bombshell”

Jennifer Lopez, "Hustlers”

Kathy Bates, "Richard Jewell”

Best Animated Feature

"Missing Link” (WINNER)

"Frozen II”

"The Lion King”

"Toy Story 4”

"How to Train Your Dragon: The Hidden World”

Best Screenplay

"Once Upon A Time In Hollywood” (WINNER)

"Marriage Story”

"Parasite”

"The Two Popes”

"The Irishman”

Best Actor TV Series — Drama

Brian Cox, "Succession” (WINNER)

Kit Harington, "Game of Thrones”

Rami Malek, "Mr. Robot”

Tobias Menzies, "The Crown”

Billy Porter, "Pose”

Best Foreign Language Film

"Parasite” (WINNER)

"The Farewell”

"Les Miserables”

"Pain and Glory”

"Portrait of a Lady on Fire”

Best Actress TV Series — Comedy

Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag” (WINNER)

Christina Applegate, "Dead to Me”

Natasha Lyonne, "Russian Doll”

Kirsten Dunst, "On Becoming a God in Central Florida”

Rachel Brosnahan, "Marvelous Mrs. Maisel”

Best Television Series — Drama

"Succession” (WINNER)

"Big Little Lies”

"The Crown”

"Killing Eve”

"Morning Show”

Best Performance by a Supporting Actor in a Limited Series / TV Movie

Stellan Skarsgard, "Chernobyl” (WINNER)

Alan Arkin, "Kominsky Method”

Kieran Culkin, "Succession”

Andrew Scott, "Fleabag”

Henry Winkler, "Barry”

Best Performance by an Actor in Limited Series / TV Movie

Russell Crowe, "The Loudest Voice” (WINNER)

Chris Abbott, "Catch 22”

Sacha Baron Cohen, "The Spy”

Jared Harris, "Chernobyl”

Sam Rockwell, "Fosse/Verdon”

Best Actor TV Series — Comedy

Ramy Yousef, "Ramy” (WINNER)

Ben Platt, "The Politician”

Paul Rudd, "Living With Yourself”

Bill Hader, "Barry”

Michael Douglas, "The Kominsky Method”