Στο Λονδίνο για... ψώνια ο Φαγιέζ αλ Σάρατζ

Την ώρα που μαίνονται οι μάχες στα προάστια της Τρίπολης και οι δυνάμεις του στρατάρχη Χάφταρ επιχειρούν για την κατάληψη της πρωτεύουσας της Λιβύης, ο πρόεδρος της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, Φαγιέζ αλ Σάρατζ, έκρινε ότι ήταν καλή στιγμή για να πεταχτεί για ψώνια στο Λονδίνο.

Πιθανώς η κίνηση του να περνούσε απαρατήρητη, αν δεν είχε την ατυχία να γίνει αντιληπτός από τον Τούρκο δημοσιογράφο Ιμπραΐμ Βαρλί σε εμπορικό δρόμο της βρετανική πρωτεύουσας. Ο Σάρατζ, που συνοδευόταν από τη σύζυγο του, αντέδρασε στην προσπάθεια του Βαρλί να του αποσπάσει μια δήλωση και προσπάθησε να μπλοκάρει την κάμερα. Το υλικό λίγο αργότερα ανέβηκε στον λογαριασμό του Twitter του δημοσιογράφου.

Η αναπάντεχη συνάντηση του Σάρατζ με τον Τούρκο δημοσιογράφο ήρθε να επιβεβαιώσει τον στρατηγό Καλίντ Μαχτούμπ των δυνάμεων του στρατάρχη Χάφταρ, ο οποίος στις 28/12/2019 είχε δηλώσει σε αιγυπτιακό κανάλι ότι ο Σάρατζ την προηγούμενη ημέρα είχε διαφύγει στο Λονδίνο, καθώς οι δυνάμεις του Χάφταρ είχαν πλησιάσει κοντά στην κατοικία του στην Τρίπολη.

Μάλιστα κυκλοφόρησαν και λεπτομέρειες της "απόδρασης” του Σάρατζ, που τον ήθελαν να επιβιβάζεται σε ένα Α320 με προορισμό το αεροδρόμιο του Χήθροου.

Approximately 6 hours ago a Libyan Airline airbus A320 landed at Heathrow airport after departing Maetiga airport.

Rumours that Libyan PM Fayez Al-Sarraj left Tripoli were surfing around earlier today.

The EU continues to ban all 7 Libyan airlines from using its airspace. pic.twitter.com/zXDDjiK35u