Τραμπ: Έχουμε "κλειδώσει" 52 στόχους στο Ιράν και θα χτυπήσουμε σκληρά

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 08:10

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε μέσω Twitter ότι οι ΗΠΑ έχουν ορίσει 52 στόχους στο Ιράν — ισάριθμους με τους ομήρους στην αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της κρίσης του 1979 — τους οποίους θα πλήξουν εάν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε Αμερικανούς ή σε αμερικανικούς πόρους σε αντίποινα για την αεροπορική επιδρομή στη Βαγδάτη που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο υποστράτηγος Κασέμ Σουλεϊμανί, διοικητής της Δύναμης Κουντς.

Το Ιράν, έγραψε ο Τραμπ, "μιλάει με μεγάλο θράσος για το ότι θα βάλει στο στόχαστρο ορισμένους στόχους των ΗΠΑ", σε αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου αξιωματικού. Πρόσθεσε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει κλειδώσει "52 ιρανικές εγκαταστάσεις" και ορισμένοι από τους στόχους αυτούς είναι "πολύ υψηλού επιπέδου" και "σημαντικοί για το Ιράν και τον ιρανικό πολιτισμό". Πρόσθεσε ότι "οι στόχοι αυτοί και το ίδιο το Ιράν" θα χτυπηθούν "πολύ γρήγορα και πολύ σκληρά" σε περίπτωση που η Τεχεράνη προχωρήσει σε αντίποινα.

"Οι ΗΠΑ δεν θα ανεχθούν άλλες απειλές", πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ο οποίος δίνοντας διαταγή να εξοντωθεί ο ιρανός υποστράτηγος οδήγησε τη χώρα του και τους συμμάχους της σε αχαρτογράφητα νερά στη σύγκρουσή τους με το Ιράν και τις δυνάμεις που πρόσκειται σε αυτό στη Μέση Ανατολή.

Σε άλλο μήνυμα του ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρει ότι οι ΗΠΑ ξόδεψαν 2 τρισ. δολάρια σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς και προειδοποιεί το Ιράν ότι σε περίπτωση που θα επιτεθεί σε κάποια αμερικανική βάση ή σε Αμερικανούς, τότε θα εξαπολύσουν εναντίον του αυτόν τον "ολοκαίνουργιο υπέροχο εξοπλισμό, χωρίς κανέναν δισταγμό”, αναφέρει χαρακτηριστικά.

