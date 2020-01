Επιθέσεις με ρουκέτες στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη και σε αμερικανική βάση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:42

Ένας πύραυλος Κατιούσα έπεσε σήμερα το απόγευμα εντός της Πράσινης Ζώνης της Βαγδάτης, της περιοχής όπου εδρεύουν η αμερικανική πρεσβεία και πολλά κυβερνητικά κτίρια, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, είχαν ακουστεί δύο ισχυρές εκρήξεις από το κέντρο της ιρακινής πρωτεύουσας.

