ΗΠΑ: Άμεση ανάπτυξη επιπλέον 3.500 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή

Την άμεση ανάπτυξη τουλάχιστον 3.500 επιπλέον στρατιώτών στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα στο Κουβέιτ σχεδιάζει το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, μετά την αμερικανική επίθεση - εκτέλεση του Ιρανού υποστράτηγου Σουλεϊμανί στη Βαγδάτη, όπως μεταδίδει το BBC.

Αμερικανοί αξιωματούχοι οι οποίοι θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους τόνισαν σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι περίπου 3.500 στρατιωτικοί θα μετακινηθούν στη Μέση Ανατολή από τη βάση της 82ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας, που εδρεύει στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ.

Στο Greensboro της Βόρειας Καρολίνας, σύμφωνα με πληροφορίες, δύναμη 4.000 στρατιωτών βρίσκεται σε επιφυλακή προς αναχώρηση.

Την Τετάρτη, περισσότεροι από 650 άνδρες από τη βάση αναχώρησαν για τη Μέση Ανατολή, μετά και την επίθεση που είχε δεχθεί από άνδρες ιρακινών φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη.

Μετά τη δολοφονία του διοικητή της Δύναμης Κουντς, η Τεχεράνη υποσχέθηκε εκδίκηση.

Ζαρίφ: Ενέργεια "διεθνούς τρομοκρατίας" η δολοφονία Σουλεϊμανί

Η δολοφονία του Ιρανού στρατηγού, διοικητή της Δύναμης Κουντς, Κασέμ Σουλεϊμανί, σε αμερικανική επιδρομή στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, ήταν μια ενέργεια "διεθνούς τρομοκρατίας" δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

"Ήταν μια εξαιρετική επικίνδυνη, ανόητη κλιμάκωση...Ήταν η πλέον αποτελεσματική δύναμη που πολεμούσε τους τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους και της αλ Κάιντα", τόνισε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Τραμπ: Το Ιράν δεν κέρδισε ποτέ του πόλεμο

Στην πρώτη του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter μετά την εκτέλεση του Ιρανού υποστράτηγου, Κασέμ Σουλεϊμανί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να προειδοποιεί την Τεχεράνη να μην κλιμακώσει την αντιπαράθεση με την Ουάσινγκτον.

"Το Ιράν ποτέ δεν κέρδισε έναν πόλεμο", αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτηση του. "Αλλά δεν έχασε ποτέ μία διαπραγμάτευση", προσθέτει, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα στον διάλογο.

Iran never won a war, but never lost a negotiation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

"Σχεδίαζε να σκοτώσει πολλούς Αμερικανούς"

Σε νέες αναρτήσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος υπογραμμίζει ότι ο Σουλεϊμανί "είχε σκοτώσει ή τραυματίσει σοβαρά χιλιάδες Αμερικανούς για μια μεγάλη χρονική περίοδο και συνωμοτούσε για να σκοτώσει πολλούς ακόμα... αλλά πιάστηκε!"

Αναφέρει ακόμα ότι ο Σουλεϊμανί ευθύνεται για τον θάνατο "χιλιάδων ανθρώπων", συμπεριλαμβανομένου και "μεγάλου αριθμού διαδηλωτών στο ίδιο το Ιράν", ενώ τονίζει ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να τον έχουν "βγάλει από τη μέση εδώ και χρόνια".

Πομπέο: "Προσηλωμένη στην αποκλιμάκωση" η Ουάσινγκτον



Η Ουάσινγκτον "είναι προσηλωμένη στην αποκλιμάκωση", επέμεινε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, συνοδεύοντας με την επωδό αυτήν τα μηνύματα στον λογαριασμό του στο Twitter με τα οποία γνωστοποίησε την σειρά των επαφών που είχε με τους υπουργούς Εξωτερικών της Βρετανίας και της Γερμανίας Ντόμινικ Ράαμπ και Χάικο Μαας αντίστοιχα, καθώς και τον υψηλόβαθμο Κινέζο διπλωματικό αξιωματούχο του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚ Κίνας Γιανγκ Τζιετσί.

Οι επαφές Πομπέο έγιναν μετά την αμερικανική επιχείρηση στην Βαγδάτη για την εξόντωση του Κασέμ Σουλεϊμανί.

I spoke today with Chinese Politburo Member Yang Jiechi to discuss @realDonaldTrump's decision to eliminate Soleimani in response to imminent threats to American lives. I reiterated our commitment to de-escalation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

Discussed with @DominicRaab the recent decision to take defensive action to eliminate Qassem Soleimani. Thankful that our allies recognize the continuing aggressive threats posed by the Iranian Quds Force. The U.S. remains committed to de-escalation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

Spoke with @HeikoMaas about @realDonaldTrump's decision to take defensive action to eliminate Qassem Soleimani. Germany is also concerned over the Iranian regime’s continued military provocations. The U.S. remains committed to de-escalation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

Διαβάστε ακόμη

Ιράν: Οι ΗΠΑ θα υποστούν τις συνέπειες "τη σωστή ώρα και στον σωστό τόπο"