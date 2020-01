Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή της εκτέλεσης Σουλεϊμανί

Βίντεο - ντοκουμέντο που φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της δολοφονίας του Ιρανου υποστρατήγου Σουλεϊμανί είδε το φως της δημοσιότητας.

Όπως αναφέρει η New York Post το βίντεο έχει καταγραφεί από κλειστό κύκλωμα κοντά στο αεροδρόμιο. Το βίντεο έχει δημοσιευθεί από την Daily Mail μέσω του ιρακινού τηλεοπτικού σταθμού AhadTV και δείχνει τη μεγάλη έκρηξη, καθώς ένα από τα δύο οχήματα καταστράφηκε από βολή ακριβείας απο αμερικανικό drone.

#BREAKING : This is the moment when first AGM-114 #Hellfire air-to-surface missile launched from a #USAF MQ-9 Reaper drone hit the convoy carrying #IRGC -Quds Force commander, Qasem #Soleimani & #PMU commander, Abu-Mahdi al-Muhandis last night near #Baghdad 's International Airport! https://t.co/wIrVSR1NBU pic.twitter.com/N8p2W5mBtS

#BREAKING: Not only #PMU's PR head & 3 senior #Hezbollah/#PMU leaders are dead it is reported that commander of #IRGC Quds Force, Qasem Soleymani is targeted too! 1st video showing wreckage of the cars which were targeted by a #USAF near #Baghdad Intl Airport can be seen here👇 pic.twitter.com/Q53kvqBrEG