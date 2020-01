Εικόνες αποκάλυψης στην Αυστραλία: Στους 15 οι νεκροί από τις φονικές πυρκαγιές

Ένας ακόμη θάνατος επιβεβαιώθηκε σήμερα εξαιτίας των φονικών δασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στην νοτιοανατολική ακτή της Αυστραλίας αυτή την εβδομάδα, ενώ και ένας άνθρωπος που αγνοείται εκφράζονται φόβοι ότι είναι νεκρός με αποτέλεσμα ο απολογισμός των θυμάτων να εκτιμάται ότι ανέρχεται πλέον σε 15.

Fire on maluabay main beach in Australia!



This is literal HELL! OMG!



Australia is BURNING. The people are SUFFERING. Their Prime minister is doing NOTHING! 😭💔



A CLIMATE CHANGE CATASTROPHE!



(Via Alex coppel) pic.twitter.com/2s87KDtdIU — StanceGrounded (@_SJPeace_) January 1, 2020

Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού σπεύδουν να προσφέρουν προμήθειες και να συνδράμουν στις επιχειρήσεις εκκένωσης. Πολλοί είναι εκείνοι που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Το πτώμα ενός άνδρα βρέθηκε νωρίς σήμερα μέσα σε ένα καμμένο αυτοκίνητο στη νότια ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας έπειτα από τις έρευνες που ξεκίνησαν διασώστες στις περισσότερο πληγείσες περιοχές και η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο απολογισμός των θυμάτων πιθανόν να αυξηθεί.

Folks, this is not a dystopian science fiction film. It's Australia. Now. #AustraliaBushfires pic.twitter.com/ehFiWzxphI — Fabian Eberhard (@FabianEberhard) January 1, 2020

"Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα ότι η αστυνομία επιβεβαίωσε τρεις ακόμη θανάτους από τις φωτιές στη Νότια Ακτή", δήλωσε ο αναπληρωτής επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας Γκάρι Γουόρμποϊζ στους δημοσιογράφους στο Σίδνεϊ.

"Η αστυνομία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Λίμνη Κοντζόλα, όπου έχει καταστραφεί από τη φωτιά μια κατοικία και ακόμη δεν έχει βρεθεί ο ένοικος του σπιτιού". Η αστυνομία δεν τον κατονόμασε, αλλά είπε ότι πρόκειται για έναν 72χρονο και ότι οι αρχές δεν έχουν κατορθώσει να φθάσουν στο σπίτι του.

Many Australia residents are even taking to the seas on boats to ensure safety in the face of the encroaching inferno. https://t.co/CstqG8Hw7J pic.twitter.com/52FjMkoyjK — Activist Post (@ActivistPost) January 1, 2020

Οι δασικές πυρκαγιές έχουν κατακάψει περισσότερα από 40 εκατομμύρια τμ εκτάσεων και νέες εστίες δημιουργούνται σχεδόν καθημερινά εξαιτίας του καύσωνα και των ισχυρών ανέμων.

Σήμερα η θερμοκρασία υποχώρησε και έτσι η χώρα κατάφερε να κάνει έναν απολογισμό του κόστους των πυρκαγιών παρότι ακόμη μαίνονται περισσότερες από 100 φωτιές στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας και χιλιάδες πυροσβέστες επιχειρούν.

Χιλιάδες Αυστραλοί παραμένουν αποκλεισμένοι καθώς οι φωτιές οδήγησαν στο κλείσιμο βασικών οδικών αρτηριών αφήνοντας πολλούς κατοίκους χωρίς πορομήθειες.

Fire truck overrun by flames in Australia brushfire. https://t.co/NLuRnlRf8F pic.twitter.com/sFCKB4UqwG — ABC News (@ABC) December 31, 2019

Εν μέσω των καταστροφικών πυρκαγιών, ένας μικρός ζωολογικός κήπος κατάφερε να σώσει όλα τα ζώα του χάρις στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού του.

Το Mogo Zoo φιλοξενεί την μεγαλύτερη συλλογή από πρωτεύοντα θηλαστικά, ανάμεσά τους ζέβρες, ρινόκεροι και καμηλοπαρδάλεις.

Όταν πλησίασε μια εστία φωτιάς, οι εργαζόμενοι εκεί κατάφεραν να σώσουν και τα 200 φιλοξενούμενα ζώα.

Τα περισσότερα τοποθετήθηκαν σε ασφαλές σημείο του κήπου, ενώ ο επιστάτης του πήρε στο σπίτι του μαϊμούδες, πάντα, ακόμη και μια τίγρη.

Στη μικρή πόλη Μόγκο δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά.