Πεζοναύτες στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη: Διαδηλωτές και παραστρατιωτικοί προσπαθούν να εισβάλουν

Διαδηλωτές και παραστρατιωτικοί μαχητές, εξοργισμένοι από τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ, πυρπόλησαν ένα φυλάκιο έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη και επιδόθηκαν σε πετροπόλεμο, την ώρα που οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και οι φρουροί της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής απαντούσαν με δακρυγόνα και βομβίδες κρότου-λάμψης.

Δύο Ιρακινοί αξιωματούχοι του υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν ότι ο πρεσβευτής των ΗΠΑ και άλλα μέλη του προσωπικού έχουν φύγει από το συγκρότημα της πρεσβείας (δεν διευκρίνισαν το πότε), όμως η πληροφορία αυτή δεν έχει προς το παρόν επιβεβαιωθεί από αμερικανικές πηγές. Σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, μέσα στην πρεσβεία, διπλωμάτες και άλλα μέλη του προσωπικού έχουν καταφύγει σε ένα οχυρωμένο, ασφαλές δωμάτιο, όπως ανέφεραν δύο από αυτούς που επικοινώνησαν μέσω μιας εφαρμογής αποστολής μηνυμάτων.

WATCH: Thousands of Iraqi protesters furious over deadly U.S. airstrikes storm the American Embassy in Baghdad, breaking down doors and setting fires https://t.co/zS7HQXjDyF pic.twitter.com/MO3UnaG06q — CBS News (@CBSNews) December 31, 2019

Στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι ενορχηστρώνει αυτές τις βίαιες κινητοποιήσεις και επέρριψε ευθύνες στην Τεχεράνη για τα γεγονότα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία τους, είπαν ότι αναμένεται να ενισχυθούν προσωρινά τα μέτρα ασφαλείας στην πρεσβεία, με την αποστολή πρόσθετου αριθμού πεζοναυτών στη Βαγδάτη.

VIDEO from unfolding situation at U.S. Embassy in Iraq pic.twitter.com/yhildxQcgg — LIVE Breaking News (@NewsBreaking) December 31, 2019

Νωρίτερα σήμερα, οι διαδηλωτές εφόρμησαν και πυρπόλησαν το φυλάκιο στην είσοδο της πρεσβείας, όμως δεν κατάφεραν να μπουν στο συγκρότημα. Εκτόξευσαν πέτρες στην πύλη, φωνάζοντας συνθήματα όπως: "Όχι, όχι στην Αμερική" και "Όχι, όχι στον Τραμπ".

Άνδρες των ιρακινών ειδικών δυνάμεων αναπτύχθηκαν γύρω από την κεντρική πύλη για να εμποδίσουν τους διαδηλωτές να μπουν στην πρεσβεία. Αργότερα, ενισχύθηκαν από μέλη της ιρακινής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, που έχουν εκπαιδευτεί και εξοπλιστεί από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, 12 παραστρατιωτικοί μαχητές τραυματίστηκαν από τα δακρυγόνα και τις βομβίδες κρότου-λάμψης που εκτόξευαν οι ειδικές δυνάμεις για να διαλύσουν το πλήθος. Ένας μάρτυρας που μίλησε στο Reuters είπε ότι είδε αίματα στο πρόσωπο ενός τραυματία και στο στομάχι ενός άλλου, την ώρα που τους απομάκρυναν από την περιοχή.

The situation in front of US Embassy in Baghdad.

Two security posts burned by Hashd al-Shaabi. #Iraq pic.twitter.com/hxig50aFSK — Baxtiyar Goran (@BaxtiyarGoran) December 31, 2019

Ορισμένοι από τους παραστρατιωτικούς κάλεσαν από μεγάφωνα τους διαδηλωτές να φύγουν. "Δώσαμε το μήνυμά μας, παρακαλούμε φύγετε από την περιοχή για να αποφευχθεί αιματοχυσία", ήταν η έκκληση προς τους συγκεντρωμένους.

Τις τελευταίες εβδομάδες, χιλιάδες Ιρακινοί διαδηλώνουν σχεδόν καθημερινά στους δρόμους των μεγάλων πόλεων της χώρας, διαμαρτυρόμενοι μεταξύ άλλων και για την παρουσία παραστρατιωτικών μονάδων, όπως της φιλοϊρανικής Κατάιμπ Χεζμπολάχ που στηρίζει την κυβέρνηση του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Άντελ Αμπντούλ Μάχντι. Όμως σήμερα, οι παραστρατιωτικοί ήταν εκείνοι που βγήκαν στους δρόμους και άγραψαν με σπρέι "Κλειστό εξ ονόματος του λαού", στις πύλες της πρεσβείας των ΗΠΑ, ενώ έσπασαν και τις κάμερες παρακολούθησης γύρω από το κτίριο.

Μεταξύ των διαδηλωτών ήταν και ο Καΐς αλ Χαζάλι, ο επικεφαλής της οργάνωσης Ασάιμπ Αχλ αλ-Χακ, που στηρίζεται από το Ιράν. "Οι Αμερικανοί είναι ανεπιθύμητοι στο Ιράκ. Είναι η πηγή του κακού και θέλουμε να φύγουν", είπε.

Ο Χαζάλι είναι ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους της Τεχεράνης στο Ιράκ και ένας από τους πλέον αξιοσέβαστους σιίτες ηγέτες στη χώρα.

Η Κατάιμπ Χεζμπολάχ είναι μια από τις μικρότερες, αλλά ισχυρές οργανώσεις που στηρίζονται από το Ιράν. Οι διαδηλωτές κρέμασαν τα λάβαρά της στον φράχτη γύρω από την πρεσβεία των ΗΠΑ σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

