Γερμανία: Πυροβολισμοί ακούστηκαν στο Βερολίνο, κοντά στο Σημείο Ελέγχου Τσάρλι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15:28

Πυροβολισμοί ακούστηκαν στο Βερολίνο, κοντά στο Σημείο Ελέγχου Τσάρλι, το διάσημο σημείο διέλευσης του Τείχους του Βερολίνου, που αποτελεί πόλο έλξης τουριστών, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Massive police presence after shots fired at a café allegedly, three blocks from our offices at "Checkpoint Charlie”. #Berlin pic.twitter.com/HpRW0CrCyG

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 14.00 τοπική ώρα.

Όπως μεταδίδουν τα ξένα πρακτορεία, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι το περιστατικό πιθανότατα σχετίζεται με απόπειρα ένοπλης ληστείας σε καφετέρεια.

Η αστυνομία της πόλης ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρησή της στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στην περιοχή της Φρίντριχστρασε. Σε ανάρτησή της στο Twitter η αστυνομία αναφέρει ότι "έχει την κατάσταση υπό έλεγχο".

UPDATE:



As I expected, the shooting incident in Berlin is criminal in nature. Berlin police now confirm that it was an attempted robbery. Counter-terrorism analysts can now go back to other stuff lol. #Germany pic.twitter.com/mATCagsEaW