Τραγωδία με 12 νεκρούς στο Καζακστάν: Το αεροσκάφος άγγιξε δύο φορές το έδαφος πριν τη συντριβή

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος με σχεδόν 100 επιβαίνοντες συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στο Καζακστάν.

Το Fokker 100 της εταιρείας Bek Air παρουσίασε προβλήματα λίγο μετά την αναχώρησή του από το Αλμάτι για μια πτήση με προορισμό την πρωτεύουσα Νουρσουλτάν.

Το αεροπλάνο έχασε ύψος κατά τη διαδικασία της απογείωσης και χτύπησε σε έναν τσιμεντένιο τοίχο προτού συντριβεί στο διώροφο κτίριο, ανέφερε η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Καζακστάν. Προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτια της τραγωδίας.

"Το αεροσκάφος πήρε κλίση προς τα αριστερά, κατόπιν στα δεξιά, προτού αρχίσει να ταρακουνιέται, ενώ ο κυβερνήτης προσπαθούσε να κερδίσει ύψος" είπε στο Ρόιτερς ο επιχειρηματίας Ασλάν Ναζαραλίγιεφ, ο οποίος επέζησε από το δυστύχημα.

‘It was just like in the movies: people were howling, screaming, and crying’



