Λιβύη: Δυνάμεις του Χαφτάρ κατέλαβαν πλοίο με πλήρωμα Τούρκους ναυτικούς

Οι δυνάμεις της ανατολικής Λιβύης, που είναι πιστές στον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, κατέσχεσαν σήμερα ένα πλοίο με σημαία Γρενάδας και με πλήρωμα αποτελούμενο από Τούρκους ναυτικούς στα ανοιχτά της Λιβύης, όπως ανέφερε ένας εκπρόσωπός τους, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης με την Άγκυρα, η οποία στηρίζει την αντίπαλη, διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση (GNA) που εδρεύει στην Τρίπολη.

Ένα πολεμικό σκάφος του Εθνικού Λιβυκού Στρατού του Χάφταρ σταμάτησε το πλοίο στα χωρικά ύδατα της Λιβύης, στα ανοιχτά της πόλης Ντέρνα, και το ρυμούλκησε στο λιμάνι Ρας Ελ Χιλάλ "για επιθεώρηση και να εξακριβωθεί το φορτίο του", είπε ο εκπρόσωπος Άχμεντ Μισμάρι στο πρακτορείο Reuters.

The #LNA announces the detention of a ship arriving from #Turkey led by a Turkish crew off the coast of #Derna inside the newly created maritime boundary between Erdogan and the #GNA and confirms that it is being towed with its crew to the Ras Al Hilal port to inspect its cargo. pic.twitter.com/k1iqbm2xRa