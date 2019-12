Αποκάλυψη: Έγγραφα του ΥΠΕΣ της Λιβύης δείχνουν συναλλαγές με την Τουρκία αξίας €570 εκατ.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν, από την αντιπολίτευση της Λιβύης, έγγραφα που δείχνουν απευθείας οικονομικές συναλλαγές μεταξύ της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA), του Φαγέζ αλ-Σάρατζ, με έδρα την Τρίπολη και της Τουρκίας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η κατηγορίες ξεκίνησαν πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν διάφορες ιστοσελίδες από τη Σαουδική Αραβία κατήγγειλαν τέτοιες κινήσεις, επικαλούμενες έγγραφα του υπουργείου Εσωτερικών της Λιβύης.

Μάλιστα, ο συντονιστής των δυνάμεων ασφαλείας του υπουργείου Εσωτερικών, Emad Al-Shagabi, απολύθηκε και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, επειδή, όπως λέει ο ίδιος, κατείχε έγγραφα που απειλούσε να δημοσιοποιήσει, σύμφωνα με τα οποία αποδεικνύεται ότι ο υπουργός Εσωτερικών Fathi Bashagha, έστειλε έξω περί το 1 δισ. ευρώ για εισαγωγή εξοπλισμού από άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Τουρκία. Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός ζήτησε τη σύλληψη του συντονιστή με την καταγγελία διασύνδεσης με το Ισλαμικό Κράτος και την Ansar Al-Sharia.

Τα εν λόγω έγγραφα, που φέρουν τη σφραγίδα του υπουργείου Εσωτερικών της Λιβύης, έχουν ημερομηνίες από τις 13 Μαΐου ως τις 3 Νοεμβρίου. Δείχνουν ροή τεράστιων χρηματικών ποσών στην Τουρκία, τα οποία αν αθροιστούν, ανέρχονται σε 570 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα οι συναλλαγές είναι τέσσερις και χωρίζονται ως εξής:

1) 161.118.200,00€ on 13/05/2019

2) 70.438.940,00€ on 02/06/2019

3) 169.885.685,20€ on 15/07/2019

4) 169.000.000,00€ on 03/11/2020

Σύνολο 570.442.825,20 ευρώ και όπως φαίνεται, μία από τις "φουρνιές" δεν έχει παραληφθεί ακόμα.

Οι πληρωμές καταλήγουν στην εταιρεία SSTEK, την Τουρκική Εταιρεία Κυβερνοασφάλειας, εταιρεία παραγωγής συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, σύμφωνα με την ταυτότητά της, η οποία υπάγεται στη γραμματεία Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας, που με τη σειρά της υπάγεται στην προεδρία της Τουρκικής Δημοκρατίας, δηλαδή... "τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια".

Τα διαρρεύσαντα έγγραφα που υπέγραψε προσωπικά ο υπουργός Εσωτερικών, Fathi Bashagha, αποκάλυψαν ότι τα εμβάσματα προορίζονταν να καλύψουν "τις ειδικές ανάγκες" του υπουργείου Εσωτερικών της GNA.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η GNA πραγματοποίησε τουλάχιστον τρεις μεταφορές χρημάτων συνολικού ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που ανήκε στην εταιρεία SSTEK.

Αυτό μπορεί να σηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη παραβίαση της Άγκυρας στο εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ, που επιβλήθηκε στη Λιβύη το 2011, μετά από ξέσπασμα εχθροπραξιών, έπειτα από την εκδίωξη του Μοαμάρ Καντάφι.

Παρά τη μαζική αντίδραση στα social media, η Τουρκία και η GNA δεν έχουν ακόμη σχολιάσει τις κατηγορίες.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Άγκυρα αγνοεί τους ισχυρισμούς ότι προμηθεύει τον σύμμαχο της με όπλα κατά παράβαση του εμπάργκο, προσπαθώντας να αποφύγει να τραβήξει μεγαλύτερη προσοχή.

Τα Ηνωμένα Έθνη υπέβαλαν διάφορες εκθέσεις σχετικά με τις πολυάριθμες παραβιάσεις της απαγόρευσης των όπλων από τους Τούρκους, που εμπλέκονται στην παροχή των δυνάμεων στη GNA.

Πέτρος Κράνιας