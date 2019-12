Μόσχα: Πυροβολισμοί κοντά στα γραφεία της FSB - Τουλάχιστον ένας νεκρός

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:45

Πανικός στην πλατεία Λουμπιάνκα στην καρδιά της Μόσχας, καθώς άγνωστος άνοιξε πυρ κοντά στην έδρα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB). Η επίθεση σημειώθηκε λίγο αφότου ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, ολοκλήρωσε την ετήσια συνέντευξη τύπου του και ενώ εκφωνούσε μια ομιλία σε εκδήλωση στο Κρεμλίνο προς τιμή του έργου των υπηρεσιών ασφαλείας. Η FSB υποπτεύεται ότι η επίθεση ενδέχεται να είχε σχεδιαστεί για να συμπέσει με την ομιλία του Πούτιν, όπως είπε μια πηγή προσκείμενη στο Reuters. Προς το παρόν πάντως δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος γρήγορα εξουδετερώθηκε από τις αρχές.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters άκουσαν πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια του απογεύματος, τους οποίους φέρεται να ακολούθησε κάτι σαν μια έκρηξη, την ώρα που υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι πυροτεχνουργοί εξουδετέρωσαν εκρηκτικούς μηχανισμούς που άφησε πίσω του ο ένοπλος.

"Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν γύρω στις 17.40 τοπική ώρα" είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters. "Είδα έναν τροχονόμο να τρέχει στον δρόμο και να κρύβεται πίσω από τα αυτοκίνητα".

Οι συνθήκες βάσει των οποίων εκτυλίχθηκε το περιστατικό δεν έχουν εξακριβωθεί, όμως σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, που επικαλούνται την FSB, ο δράστης δεν εισήλθε στο κτίριο των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο περιέγραψε πως έπεσαν πολλοί πυροβολισμοί νωρίς το βράδυ.

"Δεν μπορούσα να μετρήσω, επρόκειτο πιθανόν για αυτόματο όπλο" αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αντρέι Μολτσάνοφ.

"Είδα έναν πράκτορα τραυματισμένο, κειτόταν στο έδαφος, έμοιαζε νεκρός", κατόπιν "τον μετέφεραν σε ένα ασθενοφόρο" περιέγραψε.

Δημοσιογράφοι του AFP, που βρίσκονταν στο σημείο, άκουσαν ακόμη έναν πυροβολισμό γύρω στις 19.15 τοπική ώρα και οι δυνάμεις ασφαλείας ζήτησαν από τους δημοσιογράφους και τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή. Δεν δόθηκε κάποια εξήγηση.

🇷🇺 — BREAKING: Man opens fire near FSB building in downtown Moscow, reports of at least 3 killed including 1 police officer.



