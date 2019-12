Έκτακτη συνάντηση Ερντογάν-Σάρατζ στην Κωνσταντινούπολη

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20.11

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε σήμερα, για δεύτερη φορά σε λιγότερο από έναν μήνα, τον επικεφαλής της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης Φάγεζ αλ-Σάρατζ, λίγες ημέρες αφού αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο αποστολής τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Λιβύη για την υποστήριξη της κυβέρνησής του.



Turkish President Recep Tayyip Erdogan receives Fayez al Sarraj, chairman of Presidential Council of Libya in Istanbul - Anadolu Agency pic.twitter.com/v5udSBi5zH