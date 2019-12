Τουρκία: Αναμένουμε από τους αδελφούς μας Αρμένιους να εμποδίσουν την αναγνώριση της Γενοκτονίας!

Άμεση ήταν η αντίδραση από πλευρά Τουρκίας, στην αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, που ολοκληρώθηκε μετά από ψήφισμα της Γερουσίας, πριν από λίγες ώρες.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Τουρκίας, Φαχρετίν Αλτούν, με μία σειρά από tweet σχολίασε:

"Σε κάθε προηγούμενη προσπάθεια πολιτικοποίησης της ιστορίας από ορισμένα μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ, επαναλάβαμε τη θέση μας να συγκροτήσουμε μια ομάδα για να την μελετήσουμε. Εκφράσαμε την άποψη ότι η ιστορία δεν πρέπει να είναι κάτι που χωρίζει τα έθνη αλλά τα ενώνει. Ωστόσο, ορισμένα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, τους τελευταίους μήνες κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να αγνοήσουν την άποψη και τις ευαισθησίες ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ και να ενεργήσουν ανεύθυνα για να αμαυρώσουν τους δεσμούς μεταξύ δύο εθνών και δύο κρατών. Τα ψηφίσματα δεν θα ωφελήσουν τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αναμένουμε από τους Αρμένιους αδελφούς μας να σταθούν και να εμποδίσουν το Κογκρέσο να καταστρέψει κάθε προσπάθεια να συμβιβαστούν οι διαφορές μας, μέσω επιστημονικών και ακαδημαϊκών διαύλων. Η ιστορία θα σημειώσει αυτά τα ψηφίσματα ως ανεύθυνες και παράλογες ενέργειες από ορισμένα μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ κατά της Τουρκίας. Θα μείνουν στην ιστορία ως υπεύθυνα για την πρόκληση μακροχρόνιας ζημίας μεταξύ δύο εθνών.

Μετά το πέρασμα της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Γερουσία ψήφισε σήμερα, με "μπροστάρη" τον Γερουσιαστή, Μπομπ Μενέντεζ, ολοκληρώνοντας την αναγνώριση της συστηματικής εξόντωσης περί του 1,5 εκατομμυρίων Αρμενίων από εντεταλμένους του Οθωμανικού κράτους, την περίοδο 1915 - 1923.

