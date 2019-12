Συμφωνία "Πρώτης Φάσης" ΗΠΑ-Κίνας για το εμπόριο με έγκριση Τραμπ - Αναστέλλονται οι νέοι δασμοί

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23.54

Σε κατ' αρχήν συμφωνία για τους όρους της εμπορικής συμφωνίας "Πρώτης Φάσης" κατέληξαν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Κίνας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δίνει λίγο αργότερα την έγκρισή του, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενα πρόσωπα που έχουν γνώση της πορείας των διαπραγματεύσεων.

Με βάση τη συμφωνία, οι νέοι δασμοί τους οποίους επρόκειτο να επιβάλουν οι ΗΠΑ σε κινεζικά εισαγόμενα αγαθά και προϊόντα αξίας δεκάδων δισ. δολ. στις 15 Δεκεμβρίου αναστέλλονται και δεν πρόκειται να ενεργοποιηθούν.

Οι σύμβουλοι του προέδρου για ζητήματα εμπορίου είχαν συνάντηση με τον αρχηγό του κράτους στον Λευκό Οίκο, προκειμένου να τον ενημερώσουν για το περιεχόμενο της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές με τους Κινέζους ομολόγους τους.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η συμφωνία, η οποία πάντως δεν ρυθμίζει το σύνολο των διαφορών των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη, αλλά περίπου το 60% αυτών, θα άρει την κατάσταση αβεβαιότητας για τις επιχειρήσεις.

Νωρίτερα, ο ένοικος του Λευκού Οίκου είχε γράψει στο Twitter ότι οι δύο χώρες βρίσκονται πολύ κοντά στη συμφωνία ''Πρώτης Φάσης''.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!