Οι ΗΠΑ αναγνώρισαν τη Γενοκτονία των Αρμενίων

Η Γερουσία ψήφισε την Πέμπτη, αναγνωρίζοντας επισήμως τη γενοκτονία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ενάντια στον λαό της Αρμενίας, μια κίνηση που αντιτίθεται έντονα στην τουρκική κυβέρνηση.

Ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ επέβλεψε την όλη διαδικασία, η οποία προβλέπει την "επίσημη αναγνώριση και ανάμνηση" της γενοκτονίας των Αρμενίων, με ομόφωνη συναίνεση.

On @DSenFloor for the 4th time to call for unanimous consent for the passage of my #ArmenianGenocide resolution. https://t.co/RinZ53Bohr