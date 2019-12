Boris Johnson: "Ψηφίστε τους Συντηρητικούς για να τελειώνουμε με το Brexit"

Να ψηφίσουν το Συντηρητικό Κόμμα για να ολοκληρωθεί η δουλειά του Brexit καλεί τους ψηφοφόρους του Ην. Βασιλείου ο πρωθυπουργός Boris Johnson. Σε ανάρτησή του στο Twitter σημειώνει:

"Είμαστε μια σπουδαία χώρα και μπορούμε να γίνουμε ακόμη πιο σπουδαία. Ψηφίστε σήμερα για να τελειώνουμε με το Brexit. Ψηφίστε τους Συντηρητικούς."

We are a great country, and we can be greater still.



Vote today to get Brexit done.



Vote Conservative.