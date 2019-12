Στους 8 οι νεκροί από την έκρηξη του ηφαιστείου στη Νέα Ζηλανδία

Οι φόβοι για μια νέα έκρηξη του ηφαιστείου της νήσου Ουάιτ οδήγησαν τις αρχές να μην στείλουν, προς το παρόν, διασώστες, προκειμένου να ανασύρουν τις σορούς των 9 αγνοουμένων.

Η έκρηξη της Δευτέρας στο νησί, δημοφιλή τουριστικό προορισμό στο βόρειο τμήμα της Νέας Ζηλανδίας, στοίχισε τη ζωή σε 8 ανθρώπους, σύμφωνα με τον νέο απολογισμό που έδωσαν οι αρχές, καθώς δύο τραυματίες υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο.

