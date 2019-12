Η PwC ηγέτης σε θέματα κυβερνοασφάλειας σε Ευρώπη και Ασία-Ειρηνικό

Η PwC παγκοσμίως αναδείχθηκε ηγέτιδα σε θέματα κυβερνοασφάλειας στις δύο εκθέσεις της εταιρείας ερευνών Forrester που καλύπτουν τις χώρες Ασίας-Ειρηνικού και Ευρώπης αντίστοιχα: "The Forrester Wave™: Cybersecurity Consulting Services in Asia Pacific, Q4 2019" και "The Forrester Wave™: European Cybersecurity Consulting Providers, Q4 2019".

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται: "Η PwC αξιοποποιεί αποτελεσματικά τους παγκόσμιους πόρους της υιοθετώντας πιο ευέλικτες μορφές συνεργασίας. Οι πελάτες της εταιρείας αναφέρουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, έμειναν ευχαριστημένοι από την τεχνογνωσία της εταιρείας, σημειώνοντας ότι η PwC αποτελεί πραγματικό εταίρο και σύμβουλο, ενώ επαίνεσαν την θετική εσωτερική κουλτούρα της εταιρείας".

Ο Grant Waterfall, επικεφαλής Κυβερνοασφάλειας και Ιδιωτικότητας EMEA της PwC, τονίζει ότι "Η PwC στο σύνολο της και τα μέλη των ομάδων μας που βρίσκονται σε συνεργασία με τους πελάτες σε καθημερινή βάση για την εδραίωση της επιχειρηματικής και καταναλωτικής εμπιστοσύνης μέσω μιας πιο ασφαλούς ψηφιακής κοινωνίας, είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για αυτήν την αναγνώριση από την Forrester Research. Στην διάρκεια της χρονιάς που πέρασε, η κυβερνοασφάλεια αναβαθμίστηκε σε υψηλή προτεραιότητα για την PwC και δεσμευόμαστε προς τους πελάτες μας, τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε και τους εργαζομένους μας, ότι θα παραμείνει υψηλά στην ατζέντα μας και τα επόμενα χρόνια".

Ο Paul O'Rourke, Επικεφαλής Κυβερνοασφάλειας Ασίας Ειρηνικού και Παγκόσμιων Οικονομικών Υπηρεσιών, επισημαίνει: "Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτή την αξιολόγηση. Οι ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρουμε παρέχουν ουσιαστική υποστήριξη στις επιχειρήσεις επιτρέποντας την αποτελεσματική ανταπόκριση σε μια σειρά αναρίθμητων δυνητικών απειλών. Χάρη στην υψηλή τεχνογνωσία μας σε αρκετούς τομείς της κυβερνοασφάλειας, βοηθάμε τους πελάτες μας με τη στρατηγική αξιολόγηση, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, τη λειτουργία και την ενίσχυση των προγραμμάτων κυβερνοασφάλειας, ξεκινώντας από τη στρατηγική και φτάνοντας ως την υλοποίηση".