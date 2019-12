"Φιλική κουβεντούλα" το ντιμπέιτ Τζόνσον - Κόρμπιν

Περισσότερο ως "φιλική κουβεντούλα", παρά ως ντιμπέιτ, περιγράφουν Βρετανοί δημοσιογράφοι την τηλεμαχία μεταξύ Μπόρις Τζόνσον και Τζέρεμι Κόρμπιν, στο BBC. Κανείς δεν επιτέθηκε σφοδρά στον άλλο και προσπάθησαν πολύ και οι δύο να αποφύγουν τα λάθη.

Από τη μία πλευρά, ο Τζέρεμι Κόρμπιν κατηγορήθηκε ότι επαναλαμβάνει "αναλήθειες" και "μισές αλήθειες", όπως από τότε που ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος, χωρίς να δίνει ξεκάθαρη θέση για το Brexit.

Από την άλλη ο Μπόρις Τζόνσον κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε ξανά και ξανά "πιασάρικες" φράσεις που δεν είχαν κάποια ουσία.

"Έχουμε μια συμφωνία και είναι υπέροχη", δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον προσθέτοντας πως εάν εκλεγεί, θα βγάλει τη Βρετανία από την Ένωση στις 31 Ιανουαρίου, όπως έχει συμφωνηθεί από με τους Ευρωπαίους.

Ασκώντας κριτική στον Κόρμπιν, ο αρχηγός των Συντηρητικών, μίλησε για αβέβαιη στάση από μέρους του αρχηγού των Εργατικών. "Ακούγοντας τον κύριο Κόρμπιν αντιλαμβάνομαι πως το Brexit δεν θα επιτευχθεί καθώς θα υπάρξει μακρά περίοδος διαβουλεύσεων", δήλωσε.

"Δεν γνωρίζουμετι πραγματικά πιστεύει" συμπλήρωσε, λέγοντας ότι θα οδηγήσει τη Βρετανία σε δεύτερο δημοψήφισμα.

"Δεν πιστεύει στη συμφωνία οπότε θα πάει τη Βρετανία σε δεύτερο δημοψήφισμα", είπε χαρακτηριστικά ο Τζόνσον.

"Η χώρα μας θα αναλωθεί σε μαραθώνιες διαβουλεύσεις, που μπορεί να διαρκέσουν και πάνω από χρόνο", τόνισε κρούοντας έτσι τον κώδωνα για πιθανή δημιουργία νέου φάυλου κύκλου.

"Αυτή την Πέμπτη μπορούμε να κάνουμε το Brexit πράξη", είπε ο Τζόνσον, κλείνοντας, καλώντας τους Βρετανούς να μην αφήσουν τη χώρα στους Κόρμπιν και Στέρτζεον.

"This Thursday, we can choose another hung Parliament under Mr Corbyn and Nicola Sturgeon, with two chaotic referendums, or else, we can get Brexit done"



Boris Johnson makes his closing remarks following the #BBCDebate#GE2019 https://t.co/DY0bhX9Fa7 pic.twitter.com/ZdIEi7gqz1