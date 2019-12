Έκρηξη σε πολυκατοικία στη Σλοβακία: Πέντε νεκροί και 40 τραυματίες

Η έκρηξη σε πολυκατοικία στην πόλη Πρεσόβ ανατολική Σλοβακία προκάλεσε τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 40. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή ώστε οι αρχές φοβούνται ότι το κτήριο 12 ορόφων θα καταρρεύσει.

Η αρχική έκρηξη σημειώθηκε μεταξύ του ένατου και του δέκατου ορόφου της πολυκατοικίας και αρκετοί κάτοικοι εγκλωβίστηκαν στα μπαλκόνια των διαμερισμάτων τους, καθώς επηρεάστηκαν τέσσερις με πέντε όροφοι.

Apartment building on fire after a massive gas explosion in #Slovakiahttps://t.co/5hqshCUaOd pic.twitter.com/ugYXnmrZOQ