ΗΠΑ: Άγριος καυγάς του Τζ. Μπάιντεν με ψηφοφόρο

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2020 Τζο Μπάιντεν επιτέθηκε χθες Πέμπτη εναντίον ψηφοφόρου ο οποίος τον ρώτησε για τις δραστηριότητες του γιου του στην Ουκρανία.

Ο ψηφοφόρος αυτός κατηγόρησε τον 77χρονο Μπάιντεν ότι "έστειλε" τον γιο του στην Ουκρανία προκειμένου να διασφαλίσει πρόσβαση στο Κίεβο στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα. Τον επέκρινε μάλιστα ότι έκανε αυτό ακριβώς για το οποίο κατηγορείται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από τους Δημοκρατικούς.

Στη συνέχεια ο εν λόγω ψηφοφόρος επέκρινε τον πρώην αντιπρόεδρο για την ηλικία του, λέγοντας ότι "είναι πολύ γέρος", και αμφισβήτησε τη φυσική του κατάσταση.

"Είσαι ένας καταραμένος ψεύτης, δεν είναι αλήθεια", απάντησε οργισμένος ο Μπάιντεν στον 83χρονο ψηφοφόρο.

WATCH: A tense exchange with a voter at ⁦@JoeBiden⁩’s event in New Hampton, IA this morning, where a voter started out by telling Biden he had two problems with him: he was too old, and his son’s work in Ukraine pic.twitter.com/ok7m0ShFPd