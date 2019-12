Έξω φρενών ο Τραμπ με τον Τριντό: Ακύρωσε συνέντευξη Τύπου και αποχωρεί πρόωρα από τη Βρετανία

Viral έγινε ένα βίντεο από τη χτεσινή δεξίωση στο παλάτι του Μπάκινγκχαμ, όπου παρεβρέθησαν όλοι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να γίνει πυρ και μανία και να ακυρώσει την τελευταία συνέντευξη Τύπου που είχε προγραμματίσει για τις 5:30 και να μπει στο αεροπλάνο της επιστροφής νωρίτερα.

When today's meetings are over, I will be heading back to Washington. We won't be doing a press conference at the close of NATO because we did so many over the past two days. Safe travels to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2019

Σε αυτό το βίντεο, ο Καναδός πρωθυπουργός φαίνεται να... κουτσομπολεύει τον Τραμπ, παρέα με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν και τον Βρετανό πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, αποκάλεσε τον Καναδό πρωθυπουργό "διπρόσωπο", προσθέτοντας βέβαια ότι είναι "καλό παιδί". Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε ότι ήταν επικριτικός απέναντι στον Τριντό για το ότι η χώρα του δεν πληρώνει στο ΝΑΤΟ το 2% για την άμυνα και υποθέτει ότι δεν είναι πολύ χαρούμενος γι 'αυτό".

"Πρέπει να πληρώνει το 2%, ο Καναδάς "έχει χρήματα", τόνισε ο Τραμπ. "Μπορώ να φανταστώ ότι δεν είναι τόσο χαρούμενος, αλλά έτσι είναι".

Το επίμαχο βίντεο

"Άργησε επειδή έδωσε μια συνέντευξη Τύπου 40 λεπτών", λέει ο Τριντό, στο βίντεο, χωρίς να κατονομάζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ πραγματοποίησε κατ' ιδίαν συναντήσεις με τον Τριντό, τον Μακρόν και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ. Στην αρχή κάθε συνάντησης, ο Τραμπ δέχτηκε ερωτήσεις από τον Τύπο που έφτασαν τις περισσότερες από δύο ώρες, μέχρι το τέλος της ημέρας.

"Μόλις παρακολουθήσατε την ομάδα του να μένει με ανοιχτό το στόμα", είπε ο Τριντό.

Στο βίντεο φαίνεται να κάνει σχόλια και ο Γάλλος πρόεδρος, τα οποία είναι ακατάληπτα.