Ο τηλεοπτικός φακός συνέλαβε Μακρόν, Τζόνσον, Τριντό και Ρούτε να γελούν με τον Τραμπ

Σε μια μάλλον "ευχάριστη" στιγμή των επαφών των ηγετών των χωρών - μελών του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και οι πρωθυπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Ολλανδίας, Μπόρις Τζόνσον, Τζάστιν Τριντό και Μαρκ Ρούτε αντίστοιχα, εμφανίζονται να γελούν με τις "ιδιοτροπίες" και τη γενικότερη συμπεριφορά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πολλά σημεία της μεταξύ τους χαλαρής συνομιλίας στο περιθώριο των επίσημων συνεδριάσεων, στο Λονδίνο, δεν ακούγονται, καθώς προφανώς η κάμερα τούς κατέγραφε χωρίς να το γνωρίζουν, ωστόσο ο Τριντό φαίνεται χαρακτηριστικά να λέει ότι "τα σαγόνια των συνεργατών του (σ.σ. Τραμπ) έφτασαν στο πάτωμα", προφανώς μετά από κάποια από τις γνωστές ασυνήθιστου ύφους και περιεχομένου δηλώσεις του επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης με τον Τραμπ τόσο για ζητήματα δομής και ρόλου του ΝΑΤΟ, όσο και για το ζήτημα της Τουρκίας, της Συρίας και των Κούρδων μαχητών των YPG, ενώ στο κάδρο έχει μπει και η σύγκρουσή τους για τον νέο ψηφιακό φόρο της Γαλλίας στις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Σε απάντηση, οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει με δασμούς σε γαλλικά εισαγόμενα προϊόντα και αγαθά.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP