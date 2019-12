Όχημα έπεσε πάνω σε παιδιά έξω από σχολείο στο Έσεξ

Σε συναγερμό οι αρχές στο Έσεξ της Βρετανίας.

Λίγο πριν τις 3.30 το μεσημέρι η αστυνομία κατέφτασε στην περιοχή του Λόουτον, όπου ένα αυτοκίνητο βγήκε από το δρόμο και έπεσε πάνω σε παιδιά που κινούνταν στο πεζοδρόμιο, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες σε τοπικά βρετανικά μέσα.

Τα παιδιά είχαν βγει από το Λύκειο Ντέμπεν, όταν ένα Ford Ka, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο κι έπεσε πάνω στην κόρη μου, είπε ένας πατέρας, συμπληρώνοντας ότι ένας φίλος της εκσφενδονίστηκε στο γρασίδι πιο δίπλα.

We remain at the scene of this collision in #Loughton and the picture is fast moving. We would urge people not to speculate on the circumstances or people involved. We must make sure our updates are accurate.



In the meantime any witnesses please follow the request below. https://t.co/jSmj0Pywja