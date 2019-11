Τρομοκρατική επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο: Ο δράστης είχε ψεύτικα εκρηκτικά

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20:27

Στην εκκένωση της γέφυρας του Λονδίνου προχώρησαν οι βρετανικές αρχές. Ο λόγος είναι ακόμα ασαφές, αλλά συγκλίνουσες πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση με μαχαίρι, στην οποία η αστυνομία ανταποκρίθηκε πυροβολώντας και σκοτώνοντας τον δράστη.

Σύμφωνα με γιατρούς από το Βασιλικό Νοσοκομείο του Λονδίνου, όπου μεταφέρθηκαν όλοι οι τραυματισμένοι, ένας πολίτης έχασε τη ζωή του. Εκτός αυτού υπάρχουν 9 τραυματίες, εκ των οποίων ένας νοσηλεύεται σοβαρά.

Η μητροπολιτική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι κλήθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι (τοπική ώρα), να επέμβει σε ένα περιστατικό στη Γέφυρα του Λονδίνου όπου υπήρξε μια επίθεση με μαχαίρι. Η αστυνομία επιβεβαιώνει επίσης ότι ένα άτομο έχει συλληφθεί.

Αντιμετωπίζει, δε, το περιστατικό ως τρομοκρατικό, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Working in London Bridge is scary, there’s been a shooting on the bridge. I saw a load of people running and then heard gun shots. Now the police are trying to get into this lorry. pic.twitter.com/lxC5lqXL21 — Luke Poulton (@veganluke) November 29, 2019

Όπως φαίνεται και στα βίντεο, η αστυνομία, απομακρύνει όλα τα άτομα γύρω από τον φερόμενο δράστη, εκτός από έναν που έχει μείνει πάνω του. Ένας αστυνομικός τον απομακρύνει, ενώ φαίνεται ο πολίτης να έχει καταφέρει να πάρει ένα μαχαίρι από τον δράστη. Όταν ο αστυνομικός τραβά από την μπλούζα και απομακρύνει τον πολίτη,. ακούγεται ένας πυροβολισμός και ο δράστης παραμένει στο έδαφος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο δράστης φορούσε ψεύτικο γιλέκο με εκρηκτικά.

Στα παρακάτω βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες, απεικονίζονται αστυνομικοί με όπλα και γιλέκα να εμπλέκονται στο επεισόδιο της Γέφυρας.

Σαντίκ Καν: Ήρωες οι πολίτες

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Sadiq Khan, εξήρε τον "ηρωισμό που κόβει την ανάσα" του κόσμου, ο οποίος "έτρεξε κυριολεκτικά προς τον κίνδυνο" για να αντιμετωπίσει τον ύποπτο.

Πρόσθεσε: "Ευχαριστώ επίσης τον κόσμο που διακινδύνευσε τη δική του ασφάλεια σήμερα το απόγευμα, είναι οι καλύτεροι από εμάς. Πρέπει να βρισκόμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι ενάντια στον τρόμο. Όσοι προσπαθούν να μας επιτεθούν και να μας χωρίσουν δεν θα πετύχουν ποτέ".

Ο κ. Khan είπε επίσης ότι το επίπεδο απειλής της τρομοκρατίας -το οποίο πρόσφατα υποβαθμίστηκε- θα επανεξετάζεται διαρκώς.

'Thank you on behalf of all Londoners.'



Mayor of London @SadiqKhan praises the "breathtaking heroism" of members of the public who "ran towards danger, not knowing what confronted them" during the incident at London Bridge.



Get live updates here: https://t.co/3sizkwZd5X pic.twitter.com/6CaP5km2Cv — Sky News (@SkyNews) November 29, 2019

Δηλώσεις της Μητροπολιτικής αστυνομίας

Ο Neil Basu, αναπληρωτής επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος που πυροβολήθηκε στο Λονδίνο Γέφυρα πέθανε.

Διαβάστε την πλήρη δήλωση του:

"Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι περίπου στις 2 μ.μ. σήμερα, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, η αστυνομία κλήθηκε να αντιμετωπίσει περιστατικό με μαχαίρι σε χώρο κοντά στη Γέφυρα του Λονδίνου. Υπήρχαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων αξιωματικών από την αστυνομία του Λονδίνου και της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. Ένας ύποπτος πυροβολήθηκε από εξειδικευμένους, ένοπλους αξιωματικούς της Αστυνομίας του Λονδίνου και, μπορώ να επιβεβαιώσω, ότι αυτός ο ύποπτος πέθανε επί τόπου. Ένας αριθμός άλλων ανθρώπων τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού. Μόλις μπορέσουμε να προσφέρουμε περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με την κατάστασή τους, θα το κάνουμε και η ειλικρινής μας συμπάθεια πάει σε όλους όσους εμπλέκονται σε αυτό το περιστατικό και παλεύουμε να βρούμε όσες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αγαπημένους τους.

Προσέθεσε: "Όπως θα περίμενε κανείς λόγω της φύσης του συμβάντος, απαντήσαμε σαν να ήταν τρομοκρατικό. Είμαι πλέον σε θέση να επιβεβαιώσω ότι έχει κηρυχθεί τρομοκρατικό συμβάν. Εργαζόμαστε από κοινού με την Αστυνομία του Λονδίνου καθώς συνεχίζουμε να ανταποκρινόμαστε. Οι αξιωματούχοι της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, ηγούνται της έρευνας, αλλά πρέπει να τονίσω ότι δεν έχουμε κατασταλλάξει ως προς οποιοδήποτε κίνητρο. Θα ήταν ακατάλληλο να υποθέσουμε περαιτέρω ότι αυτή τη στιγμή. Λόγω των αναφορών ότι ο ύποπτος μπορεί να είχε μια εκρηκτική συσκευή, παρακολουθούσαν επίσης ειδικοί αξιωματικοί. Έχει αποκλειστεί μεγάλη περιοχή για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το κοινό. Ωστόσο, μπορώ να επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή, πιστεύουμε ότι μια συσκευή που ήταν προσδεδεμένη στο σώμα του ύποπτου, είναι ψεύτικη εκρηκτική συσκευή. Οι αξιωματικοί εξακολουθούν να διεξάγουν σχολαστικές έρευνες στην περιοχή, για να εξασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει καμία απειλή για το κοινό. Θα ήθελα επίσης να παροτρύνω το κοινό να παραμείνει σε επαγρύπνηση και να αναφέρει τυχόν ανησυχίες που έχει στην αστυνομία. Αυτός ο εκτεταμμένος αποκλεισμός της περιοχής θα παραμείνει σε ισχύ για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα ζητούσα από το κοινό να περιμένει και να συνεχίσει να αποφεύγει την περιοχή. Η δημόσια ασφάλεια είναι προφανώς η πρώτη μας προτεραιότητα. Θα ενισχύσουμε τις αστυνομικές περιπολίες τόσο στην πόλη όσο και σε όλο το Λονδίνο. Θα ζητούσα σε οποιονδήποτε με πληροφορίες, εικόνα ή υλικό του περιστατικού, το οποίο μπορεί να μοιραστεί με την ομάδα ερευνών μας, να το πράξει στον ιστότοπο της αστυνομίας".

The Met Police assistant commissioner has confirmed the alleged attacker who was shot on London Bridge has died.



Get reaction and live updates here: https://t.co/b0EsILlDU9 pic.twitter.com/xZAMZpCBrw — Sky News (@SkyNews) November 29, 2019

Ο Λευκός Οίκος λέει ότι καταδικάζει την "τρομακτική βία σε αθώους ανθρώπους"

Η δήλωση σε απάντηση της επίθεσης ανέφερε: "Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν έντονα όλες τις τρομακτικές πράξεις βίας σε αθώους ανθρώπους και δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε πλήρως τον σύμμαχό μας το Ηνωμένο Βασίλειο".

Τζόνσον: Ευχαριστώ αστυνομία και πολίτες

"Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τα μέλη του κοινού για την τεράστια γενναιότητα τους, απαντώντας σε αυτή την υποτιθέμενη τρομοκρατική επίθεση στη London Bridge. "Αυτό είναι ένα τρομερό περιστατικό και όλες οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους", έγραψε σε τουιτ ο Μπόρις Τζόνσον.